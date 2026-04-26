Три популярных маршрута УЗ получили женские купе: какие рейсы

Три популярных маршрута УЗ получили женские купе: какие рейсы

Дата публикации 26 апреля 2026 21:01
УЗ добавляет женские вагоны в трех поездах с 1 мая: какие направления
Пассажирский поезд УЗ. Фото: Укрзализныця/Facebook

Укрзализныця расширяет количество женских вагонов еще на три популярных направления. Билеты уже доступны для рейсов с 1 мая. Речь идет о поездах Харьков — Одесса, Львов — Одесса и Львов — Киев, где добавили отдельные купе для женщин.

Продажа открыта на рейсы с начала мая, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрзалізницю.

Новые вагоны добавили из-за спроса

В компании объясняют решение тем, что вагоны этого типа стабильно заполняются почти полностью.

Показатели держатся более 90%, иногда еще выше, а индекс потребительской лояльности — на уровне около 87%.

Именно поэтому количество таких вагонов Укрзализныця планомерно увеличивает.

В какие поезда добавили вагоны

УЗ сообщила об открытии продажи на женские купе для следующих поездок с отправлением с 1 мая: №7 Харьков — Одесса, №12 Львов — Одесса, №92 Львов — Киев. Именно в них появляются дополнительные женские купе. Отправление с 1 мая, билеты уже в продаже.

Такие вагоны обозначены отдельно и всегда имеют номер 5 и соответственно маркированы в приложении "Укрзализныци". По формату это обычные купе, ничего специального в плане комфорта не добавляется.

Стоимость не меняется, она такая же, как и для стандартных купейных мест. Никаких доплат за формат не вводили. Всего с мая общее количество маршрутов с женскими купе по всем направлениям возрастет до 17.

Ранее Новини.LIVE сообщали, пустят ли в поезд Укрзализныци с билетом из другого города. Оказалось, что пассажиры могут сесть на промежуточной станции, даже если билет оформлен с начальной. Дело в том, что места остаются закрепленными за пассажиром на весь рейс, и проводник не может отказать пассажиру в посадке на любой станции по маршруту.

Также Новини.LIVE писали, как можно экономить на билетах Укрзализныци. Путешественники раскрыли, как не переплачивать не только в поездах Интерсити, но и на международных направлениях. С помощью некоторых лайфхаков иногда можно сэкономить до 500 гривен.

Александр Шорохов - Редактор
