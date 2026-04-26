УЗ добавляет женские вагоны в трех поездах с 1 мая: какие направления

Пассажирский поезд УЗ.

Укрзализныця расширяет количество женских вагонов еще на три популярных направления. Билеты уже доступны для рейсов с 1 мая. Речь идет о поездах Харьков — Одесса, Львов — Одесса и Львов — Киев, где добавили отдельные купе для женщин.

Продажа открыта на рейсы с начала мая, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрзалізницю.

Новые вагоны добавили из-за спроса

В компании объясняют решение тем, что вагоны этого типа стабильно заполняются почти полностью.

Показатели держатся более 90%, иногда еще выше, а индекс потребительской лояльности — на уровне около 87%.

Именно поэтому количество таких вагонов Укрзализныця планомерно увеличивает.

В какие поезда добавили вагоны

УЗ сообщила об открытии продажи на женские купе для следующих поездок с отправлением с 1 мая: №7 Харьков — Одесса, №12 Львов — Одесса, №92 Львов — Киев. Именно в них появляются дополнительные женские купе. Отправление с 1 мая, билеты уже в продаже.

Такие вагоны обозначены отдельно и всегда имеют номер 5 и соответственно маркированы в приложении "Укрзализныци". По формату это обычные купе, ничего специального в плане комфорта не добавляется.

Стоимость не меняется, она такая же, как и для стандартных купейных мест. Никаких доплат за формат не вводили. Всего с мая общее количество маршрутов с женскими купе по всем направлениям возрастет до 17.

