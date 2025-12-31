Відео
Головна Транспорт Тренди мандрівок — Ryanair назвав 5 найкращих міст на 2026 рік

Тренди мандрівок — Ryanair назвав 5 найкращих міст на 2026 рік

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 14:38
Ryanair назвав 5 міст, де варто побувати у 2026 році — перелік
Літак Ryanair. Фото: Pexels

Відомий ірландський лоукостер Ryanair назвав 5 туристичних напрямків, на які варто звернути увагу мандрівникам у 2026 році. Компанія анонсувала рекордну кількість нових маршрутів у літньому розкладі, а тому дістатися до неймовірних локацій стане в рази доступніше.

Про це йдеться на сайті авіаперевізника

Читайте також:

Братислава (Словаччина)

Це європейське місто відоме своїм середньовічним Старим містом і приголомшливими видами на замок. Влітку 2026 року дістатися до Братислави стане в рази простіше. Так, Ryanair додав 33 нові маршрути, що збільшить пасажиропотік в Словаччині на 70%.

Тирана (Албанія)

Незабутні враження від подорожі створюють барвисті вулиці, жваві кав'ярні та приголомшливі гірські пейзажі Тирани. Воно поєднує неймовірну природу, історію та сучасну культуру. Архітектура міста поєднує османські, італійські та сучасні мотиви. У квітні 2026 року Ryanair відкриє свою нову базу з 3 літаками в Тирані, пасажирам стануть доступні 33 нові рейси.

Пескара (Італія)

Пескара — місто на узбережжі Адріатичного моря, яке приваблює своїми приголомшливими пляжами. Тут народився відомий італійський поет Габріеле Д'Аннунціо. Влітку 2026 року Ryanair відкриває 21 новий рейс до курорту.

Рабат (Марокко)

Тут Ryanair у квітні 2026 року відкриє нову базу з 2 літаками. Компанія додасть 20 маршрутів із популярних міст Європи. Рабат відомий своїми приголомшливими узбережжями, елегантною архітектурою та яскравим культурним життям.

Гданськ (Польща)

Перлина польського Балтійського узбережжя відома своїм мальовничим Старим містом, приголомшливою набережною та багатою морською історією. Влітку Ryanair додасть рекордну кількість маршрутів до Гданська — 43.

Раніше ми розповідали, що Ryanair додав 10 нових маршрутів до популярних міст Європи. Компанія оприлюднила рекордний літній розклад на 2026 рік.

Також ми писали про доступні напрямки Ryanair з Польщі. Лоукостер має бази в Кракові, Вроцлаві та у Варшаві.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
