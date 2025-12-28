Політ з Ryanair — за шо можна отримати штраф у 500 євро

Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Популярний ірландський лоукостер Ryanair суворо карає пасажирів, які порушують порядок на борту літака. Зокрема, за неналежну поведінку мандрівникам доведеться викласти не одну сотню доларів.

Про це йдеться на сайті авіакомпанії Ryanair.

За що Ryanair штрафує на 500 євро

У Ryanair підкреслили, що пасажири очікують, що їхня подорож буде комфортною та без стресу, що вони прибудуть вчасно і не зазнають зайвих незручностей через недисциплінованих пасажирів.

Лоукостер веде боротьбу із недисциплінованими пасажирами на благо інших мандрівників та членів екіпажу. Зокрема, компанія встановила штраф у розмірі 500 євро для пасажирів, яких висадили із літака через порушення порядку.

В компанії підкреслили, що хоча такі випадки є дуже поодинокими та трапляються в усіх авіакомпаніях, неадекватна поведінка в такому обмеженому спільному просторі є неприпустимою. В Ryanair сподіваються, що великий штраф буде слугувати надійним запобіжним заходом від неприпустимої поведінки пасажирів на борту літака.

