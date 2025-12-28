Відео
Україна
Головна Транспорт 500 євро із пасажира — за що штрафує Ryanair

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 15:15
Політ з Ryanair — за шо можна отримати штраф у 500 євро
Літак Ryanair. Фото: pexels.com

Популярний ірландський лоукостер Ryanair суворо карає пасажирів, які порушують порядок на борту літака. Зокрема, за неналежну поведінку мандрівникам доведеться викласти не одну сотню доларів.

Про це йдеться на сайті авіакомпанії Ryanair.

Читайте також:

За що Ryanair штрафує на 500 євро

У Ryanair підкреслили, що пасажири очікують, що їхня подорож буде комфортною та без стресу, що вони прибудуть вчасно і не зазнають зайвих незручностей через недисциплінованих пасажирів.

Лоукостер веде боротьбу із недисциплінованими пасажирами на благо інших мандрівників та членів екіпажу. Зокрема, компанія встановила штраф у розмірі 500 євро для пасажирів, яких висадили із літака через порушення порядку.

В компанії підкреслили, що хоча такі випадки є дуже поодинокими та трапляються в усіх авіакомпаніях, неадекватна поведінка в такому обмеженому спільному просторі є неприпустимою. В Ryanair сподіваються, що великий штраф буде слугувати надійним запобіжним заходом від неприпустимої поведінки пасажирів на борту літака.

Раніше тревел-блогерка розповіла, як швидко зареєструватись на рейс Ryanair онлайн. Компанія оптимізувала більшість процесів так, щоб пасажири витрачали менше часу та нервів при посадці на літак.

Також ми писали, сумку якого розміру можна брати в літак лоукостерів Wizz Air та  Ryanair без додаткової плати.

авіарейси подорож штраф туризм Ryanair
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
