Тренды путешествий — Ryanair назвал 5 лучших городов на 2026 год

Тренды путешествий — Ryanair назвал 5 лучших городов на 2026 год

Ua ru
Дата публикации 31 декабря 2025 14:38
Ryanair назвал 5 городов, где стоит побывать в 2026 году — перечень
Самолет Ryanair. Фото: Pexels

Известный ирландский лоукостер Ryanair назвал 5 туристических направлений, на которые стоит обратить внимание путешественникам в 2026 году. Компания анонсировала рекордное количество новых маршрутов в летнем расписании, а потому добраться до невероятных локаций станет в разы доступнее.

Об этом говорится на сайте авиаперевозчика.

Читайте также:

Братислава (Словакия)

Этот европейский город известен своим средневековым Старым городом и потрясающими видами на замок. Летом 2026 года добраться до Братиславы станет в разы проще. Так, Ryanair добавил 33 новых маршрута, что увеличит пассажиропоток в Словакии на 70%.

Тирана (Албания)

Незабываемые впечатления от путешествия создают красочные улицы, оживленные кафе и потрясающие горные пейзажи Тираны. Он сочетает невероятную природу, историю и современную культуру. Архитектура города сочетает османские, итальянские и современные мотивы. В апреле 2026 года Ryanair откроет свою новую базу с 3 самолетами в Тиране, пассажирам станут доступны 33 новых рейса.

Пескара (Италия)

Пескара — город на побережье Адриатического моря, который привлекает своими потрясающими пляжами. Здесь родился известный итальянский поэт Габриэле Д'Аннунцио. Летом 2026 года Ryanair открывает 21 новый рейс на курорт.

Рабат (Марокко)

Здесь Ryanair в апреле 2026 года откроет новую базу с 2 самолетами. Компания добавит 20 маршрутов из популярных городов Европы. Рабат известен своими потрясающими побережьями, элегантной архитектурой и яркой культурной жизнью.

Гданьск (Польша)

Жемчужина польского Балтийского побережья известна своим живописным Старым городом, потрясающей набережной и богатой морской историей. Летом Ryanair добавит рекордное количество маршрутов в Гданьск — 43.

Ранее мы рассказывали, что Ryanair добавил 10 новых маршрутов в популярные города Европы. Компания обнародовала рекордное летнее расписание на 2026 год.

Также мы писали о доступных направлениях Ryanair из Польши. Лоукостер имеет базы в Кракове, Вроцлаве и в Варшаве.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
