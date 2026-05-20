В Україні перекриють одну з трас до Румунії: терміни та шляхи об'їзду

На Тернопільщині на цілий рік обмежать рух однією з головних трас у напрямку Румунії. Йдеться про міжнародну трасу М-19, якою щодня користуються тисячі водіїв, зокрема для виїзду до кордону. Причиною став капітальний ремонт мосту в Теребовлі.

Нові схеми для водіїв

Рух транспорту на частині траси М-19 буде тимчасово обмежений із червня 2026 року до червня 2027-го. Обмеження діятимуть на ділянці дороги Доманове — Ковель — Чернівці — Тереблече, яка веде до кордону з Румунією та далі на Бухарест.

Там ремонтуватимуть міст, який вважається одним із важливих інфраструктурних об’єктів на цьому маршруті.

У відомстві попередили, що схеми об’їзду для легкових авто та вантажного транспорту будуть різними. Водіїв просять уважно дивитися на дорожні знаки та не їхати навмання, особливо транзитом.

Значення траси для логістики та міжнародного руху

У середньому цією ділянкою щодня проїжджає близько 15 тисяч транспортних засобів. Траса М-19 вважається однією з ключових для сполучення західних областей України з румунським кордоном.

Сам міст має стратегічне значення для логістики та міжнародного руху. Після ремонту там обіцяють покращення безпеки та пропускної здатності.

Роботи оплатить Євросоюз

Капітальний ремонт фінансується в межах програми Interreg NEXT "Польща — Україна 2021-2027". Основну частину коштів, 90%, надає Європейський Союз. Решту мають покрити з місцевих бюджетів.

Проєкт також передбачає оновлення підходів до мосту. Роботи триватимуть майже рік.

