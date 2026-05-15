Новий міст через Тису з’єднав Україну та Румунію

Міст через Тису покращить рух на кордоні. Фото: Facebook/Закарпатська обласна рада. Колаж: Новини.LIVE

Румунія майже завершила будівництво нового мосту через Тису, який має з’єднати країну з Україною через пункт пропуску "Біла Церква — Сігету-Мармацієй". Новий перехід планують відкрити для вантажного і пасажирського транспорту, що має суттєво розвантажити нинішній напрямок у Солотвині. На Закарпатті вже готують дорожню інфраструктуру та сервісну зону біля майбутнього КПП.

Проєкт нового переходу презентували українській та румунській делегаціям на місці будівництва, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Закарпатської облради.

Міст вже з’єднав два береги

До огляду долучилися голова Закарпатської облради Роман Сарай, керівник ОВА Мирослав Білецький, а також представники румунської сторони. Під час зустрічі показали сам міст через Тису, під’їзні дороги та митно-прикордонну інфраструктуру.

Довжина мосту становить 260 метрів. З українського боку зараз тривають роботи над дорожнім покриттям і територією, де мають працювати сервіси для транспорту та пасажирів.

Новий напрямок для вантажівок

У Солотвині нині діє обмеження для транспорту вагою понад 3,5 тонни. Через це вантажівки змушені шукати інші маршрути, а навантаження на окремі пункти пропуску лише збільшується.

Читайте також:

Після запуску нового переходу ситуація має змінитися. Рух дозволять і для легкового, і для вантажного транспорту, а тому у регіоні очікують на активізацію логістики та бізнесу поблизу кордону.

Очікування від нового КПП

У Закарпатській облраді впевнені, що новий проєкт дасть нові робочі місця у Солотвинській громаді через розвиток готелів, сервісів для водіїв і логістичних майданчиків у прикордонних селах.

За словами голови Закарпатської обласної ради Романа Сарая, українська та румунська сторони домовилися пришвидшити завершення об’єкта. Він заявив, що цей пункт пропуску має стати одним із найсучасніших на західному кордоні України.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Румунії побудують майже 800 км високошвидкісної залізниці зі швидкістю потягів до 250 км/год. Маршрут пролягатиме через усю країну, і пасажири зможуть легко дістатися від Чорного моря до угорського кордону. Такий маршрут дозволить не просто зв’язати міста швидкісним сполученням всередині Румунії, а й інтегруватися в європейську мережу TEN-T.

Також Новини.LIVE писали про правила в’їзду до Румунії у 2026 році та кого з українців можуть не впустити в країну. По-перше, ті, хто подорожує без візи, зобов’язані пред’явити чинний біометричний паспорт для закордонних поїздок. Але якщо мета поїздки — працевлаштування або навчання, то слід оформити відповідну візу.