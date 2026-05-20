В Украине перекроют одну из трасс в Румынию: сроки и пути объезда

На Тернопольщине на целый год ограничат движение по одной из главных трасс в направлении Румынии. Речь идет о международной трассе М-19, которой ежедневно пользуются тысячи водителей, в частности для выезда к границе. Причиной стал капитальный ремонт моста в Теребовле.

Новые схемы для водителей

Движение транспорта на части трассы М-19 будет временно ограничено с июня 2026 года до июня 2027-го. Ограничения будут действовать на участке дороги Доманово — Ковель — Черновцы — Тереблече, которая ведет к границе с Румынией и далее на Бухарест.

Там будут ремонтировать мост, который считается одним из важных инфраструктурных объектов на этом маршруте.

В ведомстве предупредили, что схемы объезда для легковых авто и грузового транспорта будут разными. Водителей просят внимательно смотреть на дорожные знаки и не ехать наугад, особенно транзитом.

Значение трассы для логистики и международного движения

В среднем по этому участку ежедневно проезжает около 15 тысяч транспортных средств. Трасса М-19 считается одной из ключевых для сообщения западных областей Украины с румынской границей.

Сам мост имеет стратегическое значение для логистики и международного движения. После ремонта там обещают улучшение безопасности и пропускной способности.

Работы оплатит Евросоюз

Капитальный ремонт финансируется в рамках программы Interreg NEXT "Польша — Украина 2021-2027". Основную часть средств, 90%, предоставляет Европейский Союз. Остальные должны покрыть из местных бюджетов.

Проект также предусматривает обновление подходов к мосту. Работы продлятся почти год.

