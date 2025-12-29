В Польше строят крупнейший аэропорт Европы Port Polska — что известно

Аэропорт. Фото: pexels.com

Огромный аэропорт в Польше должен открыться в 2032 году под новым названием "Порт Польша". Ожидается, что новый транспортный узел между Варшавой и меньшим городом Лодзь будет принимать ежегодно не менее 40 миллионов пассажиров.

Аэропорт Port Polska

Отмечается, что проект строительства был утвержден еще в 2017 году, но его реализация была задержана из-за коррупционного скандала с предыдущим правительством страны. Нынешний премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал дать проекту "чистый старт".

Ожидается, что новый аэропорт станет одним из крупнейших транспортных узлов в регионе. Польские власти выделили 131 млрд польских злотых (30 млрд евро) на его строительство, которое начнется в 2026 году.

Ожидается, что около 40% пассажиров будут прибывать в аэропорт поездом, в том числе из Варшавы. Также будет построена система автомагистралей, которая соединит аэропорт с остальной частью страны.

Для строительства был выделен большой участок земли площадью 2 585 гектаров. Аэропорт откроется с двумя параллельными взлетно-посадочными полосами длиной около 4 000 метров. Позже планируется добавить третью и, возможно, четвертую. Рядом со взлетно-посадочными полосами будут расположены пассажирский терминал и железнодорожный вокзал. Проектированием транспортного узла занимается британская архитектурная студия Foster + Partners.

