У Львові у старовинному трамвайному депо відкрили фудкорт: який вигляд має (фото)

Ангар старовинного трамвайного депо у Львові. Фото: LEM Food Market/Instagram

У Львові у відреставрованому ангарі старовинного трамвайного депо відкрили нову локацію. Жителі та гості міста можуть смачно перекусити чи пообідати у першому фудмаркеті LEM Food Market.

Про це повідомляє LEM Food Market в соцмережі Instagram, передає Новини.LIVE.

Друге життя старовинного трамвайного депо

132 роки тому вулицями Львова проїхав перший електричний трамвай і на честь такої події у одному з найстаріших депо відкрився новий гастропростір. Фудмаркет у тестовому режимі відчинив свої двері 30 травня.

У історичній будівлі облаштували 13 топових корнерів Львова, зокрема, "Цукерня", "Оджахі", Italiana, Kebab House, Red Monkey, Smoked BBQ та "Файні льоди".

Всередині доволі просторо, інтер'єр доповнюють пальми й інші екзотичні рослини в горщиках, а також невеликі дерев'яні столики.

Читайте також:

Трамвайне депо було відкрите ще у 1984 році, а відреставровано майже 10 років тому — у 2017 році.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що активісти запропонували запровадити європейську модель оплату проїзду в Києва. Вони пропонують повністю відмовитись від разових квитків та за європейським зразком встановити часовий тариф у розмірі 20 гривень за поїздку на 45 хвилин та 30 гривень за поїздку на 90 хвилин. Така система має стимулювати населення користуватися громадським транспортом.

Також Новини.LIVE писали про те, що дитяча залізниця в Києві відкриває новий сезон поїздок у Сирецькому парку. Розклад руху поїздів цього літа зміниться. Рейси заплановані з 25 квітня до 1 листопада 2026 року.