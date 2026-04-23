Головна Транспорт Дитяча залізниця в Києві відкриває сезон: розклад руху поїздів

Дата публікації: 23 квітня 2026 16:06
У Києві знову курсує дитяча залізниця: який роклад рейсів
Київська дитяча залізниця. Фото: УЗ

Київська дитяча залізниця повертається до роботи з кінця квітня і запускає сезон поїздок у Сирецькому парку. Рух відновлюють після підготовки та ремонту з новим графіком. Разом із цим стартує і практика для дітей, які навчаються залізничній справі. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укрзалізницю.

Старт нового сезону Київської дитячої залізниці

Підготовку до весняно-літнього сезону завершили ще до стабільного тепла, а частину робіт доробляли вже навесні. 

"Ми провели ремонтні роботи та підготувалися до безпечного руху під час тепла, щоб юні залізничники знову могли виходити на практику та приймати пасажирів", — повідомили в УЗ.

Практика для дітей 

Київська дитяча залізниця (КДЗ) є одночасно і навчальним закладом "Укрзалізниці" та популярним атракціоном у Сирецькому парку Києва, що працює з 1953 року.

Це зменшена копія справжньої залізниці довжиною 5,6 км, де діти навчаються залізничним професіям. Юні залізничники повертаються до навчання і знову працюватимуть на станціях та у поїздах. 

Який розклад руху поїздів Київської дитячої залізниці

Рейси заплановані з 25 квітня до 1 листопада 2026 року. Графік змінюється залежно від сезону: навесні — у вихідні, влітку додаються дні з четверга. Час відправлення оприлюднений на сайті УЗ.

Дитяча залізниця в Києві відкриває сезон: розклад руху поїздів - фото 1
Розклад руху поїздів Київської дитячої залізниці. Фото: скріншот

Квитки можна придбати онлайн, через сервіс бронювання та застосунок Укрзалізниці.

Що ще варто знати пасажирам УЗ

Раніше Новини.LIVE писали, чи пустять у поїзд Укрзалізниці з квитком з іншого міста. Виявилось, що пасажири можуть сісти на проміжній станції, навіть якщо квиток оформлений із початкової. Справа в тому, що місця залишаються закріпленими за пасажиром на весь рейс, і провідник не може відмовити пасажиру в посадці на будь-якій станції по маршруту. 

Також Новини.LIVE повідомляли, за що можуть оштрафувати у потягах Укрзалізниці. По-перше, це безквитковий проїзд, за який пасажиру доведеться сплатити штраф у десятикратному розмірі від вартості проїзду. Тобто, якщо квиток коштує 800 гривень, то пасажира оштрафують на 8000 гривень. 

Укрзалізниця діти пасажири
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
