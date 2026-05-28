100-річна трамвайна станція в Полтаві: чим вона унікальна та коли стане музеєм

Історична будівля колишньої трамвайної підстанції в Миколаєві. Фото: Агенція розвитку Миколаєва/Facebook

У Миколаєві планують реставрувати історичну будівлю колишньої трамвайної підстанції. Її приміщення перетворять на "Музей міста" з туристично-інформаційним центром.

Про це повідомляє Агенція розвитку Миколаєва у Facebook, передає Новини.LIVE.

Музей у приміщенні трамвайної станції в Полтаві

Зазначається, що проєкт ревіталізації історичної трамвайної підстанції по вулиці Соборна, 8А та створення на її базі культурно-освітнього простору діалогу про минуле і майбутнє громади "Музей міста", а також туристично інформаційного центру (ТІЦ) отримав фінансову підтримку від міжнародних партнерів.

Трамвайна станція біля ринку Привоз була збудована у 1913–1916 роках і слугувала пасажирським павільйоном та зупинкою.

"Споруда зведена з черепашнику в стилі модерну та промислової неоготики, з оздобленням емальованою плиткою "під цеглу". Високі вікна забезпечували необхідне освітлення й вентиляцію машинних залів, а фасад прикрасили пілястрами та фігурною кладкою", — йдеться в повідомленні.

Тривалий час вона стояла пустою, і в 1970-х роках і її ледь не знесли. Згодом тут розміщувалися дитяче кафе, бар, офіси компанії та відділення комерційного банку.

Лише у грудні 2025 підстанцію повернули у комунальну власність Миколаївської міської територіальної громади.

