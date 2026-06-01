Во Львове в старинном трамвайном депо открыли фудкорт: как выглядит (фото)

Ангар старинного трамвайного депо во Львове. Фото: LEM Food Market/Instagram

Во Львове в отреставрированном ангаре старинного трамвайного депо открыли новую локацию. Жители и гости города могут вкусно перекусить или пообедать в первом фудмаркете LEM Food Market.

Об этом сообщает LEM Food Market в соцсети Instagram.

Вторая жизнь старинного трамвайного депо

132 года назад по улицам Львова проехал первый электрический трамвай и в честь такого события в одном из старейших депо открылось новое гастропространство. Фудмаркет в тестовом режиме открыл свои двери 30 мая.

В историческом здании обустроили 13 топовых корнеров Львова, в частности, "Цукерня", "Оджахи", Italiana, Kebab House, Red Monkey, Smoked BBQ и "Файні льоди".

Внутри довольно просторно, интерьер дополняют пальмы и другие экзотические растения в горшках, а также небольшие деревянные столики.

Трамвайное депо было открыто еще в 1984 году, а отреставрировано почти 10 лет назад — в 2017 году.

