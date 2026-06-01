Трамвайное депо во Львове стало первым в городе гастропространством (фото)

Дата публикации 1 июня 2026 16:39
Во Львове в старинном трамвайном депо открыли фудкорт: как выглядит (фото)
Ангар старинного трамвайного депо во Львове. Фото: LEM Food Market/Instagram

Во Львове в отреставрированном ангаре старинного трамвайного депо открыли новую локацию. Жители и гости города могут вкусно перекусить или пообедать в первом фудмаркете LEM Food Market.

Об этом сообщает LEM Food Market в соцсети Instagram, передает Новини.LIVE.

Вторая жизнь старинного трамвайного депо

132 года назад по улицам Львова проехал первый электрический трамвай и в честь такого события в одном из старейших депо открылось новое гастропространство. Фудмаркет в тестовом режиме открыл свои двери 30 мая.

В историческом здании обустроили 13 топовых корнеров Львова, в частности, "Цукерня", "Оджахи", Italiana, Kebab House, Red Monkey, Smoked BBQ и "Файні льоди".

Внутри довольно просторно, интерьер дополняют пальмы и другие экзотические растения в горшках, а также небольшие деревянные столики.

Трамвайное депо было открыто еще в 1984 году, а отреставрировано почти 10 лет назад — в 2017 году.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что активисты предложили ввести европейскую модель оплаты проезда в Киеве. Они предлагают полностью отказаться от разовых билетов и по европейскому образцу установить временной тариф в размере 20 гривен за поездку на 45 минут и 30 гривен за поездку на 90 минут. Такая система должна стимулировать население пользоваться общественным транспортом.

Также Новини.LIVE писали о том, что детская железная дорога в Киеве открывает новый сезон поездок в Сырецком парке. Расписание движения поездов этим летом изменится. Рейсы запланированы с 25 апреля по 1 ноября 2026 года.

Анна Куделюк - редактор, обозреватель транспортных новостей
Анна Куделюк
