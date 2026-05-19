Проїзд у Києві: активісти пропонують запровадити квитки на 45 і 90 хвилин

Люди сідають у трамвай у Києві. Фото: Новини.LIVE

На тлі попередження влади Києва про суттєве зростання тарифів на громадський транспорт, активісти запропонували запровадити європейську модель оплату проїзду. Вони має стимулювати населення частіше користуватися поїздками на трамваях, тролейбусах та метро.

Про це зазначив в ефірі Вечір.LIVE експерт з транспортного планування" Дмитро Беспалов.

Проєвропейська модель оплати проїзду в транспорті Києва

Представники ГО "Пасажири Києва" пропонують повністю відмовитись від разових квитків та за європейським зразком встановити часовий тариф у розмірі:

20 гривень — поїздка на 45 хвилин;

30 гривень — поїздка на 90 хвилин.

Фахівець розповів, що це дуже поширена модель у містах Європи. Експерт підкреслив, що мова не йде саме про те, щоб пасажир встиг дістатися за цей оплачений час до місця призначення.

Він додав, що часові проміжки у 45 та 90 хвилин зазвичай встановлюють у великих містах, а 20 хвилин — у маленьких містах.

Головною перевагою такої системи є можливість протягом оплаченого часу здійснювати безоплатні пересадки. Тобто у пасажира буде 45 та 90 хвилин для того, щоб здійснити пересадку і не платити за новий квиток, а просто його провалідувати.

На думку Беспалов така модель могла б ефективно запрацювати у столиці та знизити фінансове навантаження на жителів.

