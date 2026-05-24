Головна Транспорт Топ країн для автотуризму: куди найпростіше поїхати на власному транспорті

Топ країн для автотуризму: куди найпростіше поїхати на власному транспорті

Дата публікації: 24 травня 2026 17:02
Виїзд за кордон на авто: названо найкращі та найгірші країни для водіїв
Які країни визнали найкращими для поїздок.

Міжнародна компанія Zutobi оприлюднила свіжий звіт щодо безпеки руху, якості дорожнього покриття, а також доступності палива та оренди машин у різних куточках планети. Ці аналітичні дані допоможуть водіям обрати найкомфортніші напрямки, де подорожувати на своєму транспорті буде безпечно, а де поїздка перетвориться на суцільний стрес. На основі детального аналізу 40 країн експерти склали списки держав, які ідеально підходять для автомобілістів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дослідження Zutobi.

Світовий рейтинг найкращих локацій для водіїв

На першу сходинку несподівано вирвалася Словенія, де практично немає заторів, а краєвиди та інфраструктура просто ідеальні для мандрівників.

Слідом за нею йде Португалія зі своїми вільними трасами вздовж узбережжя, а замикає трійку лідерів Іспанія, яка приваджує автомобілістів розвиненою мережею швидкісних автошляхів.

Загалом до десятки найкращих місць для автомобільних турів також увійшли Австралія, Японія, Канада, Швеція, Велика Британія, Франція та Нова Зеландія, де пересуватися на машині дійсно комфортно.

Антирейтинг та найгірші дороги

А от найважче перетинати кордони та їздити буде в Колумбії, де якість доріг жахлива, затори сягають 50-70%, а смертність в аваріях лякає цифрами.

В Ізраїлі водії просто залишать усі гроші на парковках, адже навіть 2 години стоянки коштують шалені суми, та й самі автошляхи далекі від ідеалу.

Замикає трійку аутсайдерів сусідня Словаччина, де через забиті міські вулиці та погане покриття поїздка на власному транспорті перетвориться на постійні нерви, попри відносно дешеві стоянки.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує автобусний квиток до Угорщини з Києва у травні 2026 року. Пасажирам доведеться максимально заплатити за місце в автобусі з української до угорської столиці 4 700 гривень, мінімально — 3 600 гривень. Час поїздки залежить від черг на кордоні та складає не менше доби. 

Також Новини.LIVE повідомляли, як можна заощаджувати на квитках Укрзалізниці. Досвідчена мандрівниця розкрила, як не переплачувати не лише в потягах Інтерсіті, а й на міжнародних напрямках. На них інколи можна зекономити до 500 гривень.

Олександр Шорохов - Редактор
Олександр Шорохов
