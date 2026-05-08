В'їзд у Польщу: коли повністю відкриють рух по трасі М-09

Перевірка документів на трасі біля польського кордону.

На трасі М-09 між Львовом і пунктом пропуску "Рава-Руська — Гребенне" в польському напрямку найближчим часом відкриють рух п’ятьма новими мостами. На частині дороги вже уклали асфальт, а роботи на ключових ділянках виходять на фінальний етап. Трасу фактично перебудовують заново через різке збільшення навантаження під час війни.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ЦТС.

Дістатися Польщі можна буде швидше

Минув майже рік від старту капітального ремонту дороги Львів — Рава-Руська. За цей час підрядники встигли влаштувати нове асфальтобетонне покриття на 20 кілометрах із понад 33 запланованих.

Паралельно триває перебудова мостів. Із шести об’єктів п’ять уже практично готові, зараз там укладають перший шар асфальту. Після відкриття руху дорожники почнуть прибирати тимчасові об’їзди.

Окремо продовжується розширення дороги та формування насипів. На ділянках монтують дощову каналізацію, а в Раві-Руській роботи вже зайшли в межі останнього населеного пункту маршруту.

Чому цю дорогу взялися ремонтувати

М-09 вважається одним із головних автомобільних напрямків між Києвом та Варшавою. Дорога входить у європейську мережу TEN-T, тому про ремонт говорили ще до повномасштабної війни.

Ще кілька років тому ЄБРР проводив аудит безпеки руху та оцінку проєкту. У 2020 році погодили фінансування ремонту.

Після початку великої війни навантаження на трасу стало значно більшим. Покриття швидко почало руйнуватись, особливо на окремих ділянках ближче до кордону, тому ремонт став необхідним.

Що ще варто знати про в'їзд до Польщі

Раніше Новини.LIVE повідомляли, скільки коштують автобусні квитки до Польщі у травні. Ціна квитків з Києва до Варшави стартує від 2143 гривень, а найдорожчий обійдеться туристам у 3500 гривень. В середньому доведеться викласти за поїздку 2750 гривень, але якщо зловити знижку, то можна дістатися Польщі всього за 1200 гривень.

Також Новини.LIVE розповідали, що саме перевіряють польські прикордонники, крім документів. Зокрема, важлива кількість днів, які ви провели у Шенгенській зоні протягом 180-денного періоду. Якщо ж ви плануєте працювати чи навчатися у Польщі — потрібно заздалегідь отримати необхідну візу, вона надається залежно від мети в'їзду в країну.