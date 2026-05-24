Выезд за границу на авто: названы лучшие и худшие страны для водителей

Международная компания Zutobi обнародовала свежий отчет о безопасности движения, качестве дорожного покрытия, а также доступности топлива и аренды машин в разных уголках планеты. Эти аналитические данные помогут водителям выбрать комфортные направления, где путешествовать на своем транспорте будет безопасно, а где поездка превратится в сплошной стресс. На основе детального анализа 40 стран эксперты составили списки государств, которые идеально подходят для автомобилистов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на исследование Zutobi.

Мировой рейтинг лучших локаций для водителей

На первую строчку неожиданно вырвалась Словения, где практически нет пробок, а пейзажи и инфраструктура просто идеальны для путешественников.

Следом за ней идет Португалия со своими свободными трассами вдоль побережья, а замыкает тройку лидеров Испания, которая привлекает автомобилистов развитой сетью скоростных автодорог.

В десятку лучших мест для автомобильных туров также вошли Австралия, Япония, Канада, Швеция, Великобритания, Франция и Новая Зеландия, где передвигаться на машине действительно комфортно.

Антирейтинг и худшие дороги

А вот труднее всего пересекать границы и ездить будет в Колумбии, где качество дорог ужасное, пробки достигают 50-70%, а смертность в авариях пугает цифрами.

В Израиле водители просто оставят все деньги на парковках, ведь даже 2 часа стоянки стоят баснословные суммы, да и сами автодороги далеки от идеала.

Замыкает тройку аутсайдеров соседняя Словакия, где из-за забитых городских улиц и плохого покрытия поездка на собственном транспорте превратится в постоянные нервы, несмотря на относительно дешевые стоянки.

