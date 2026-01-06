Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Табу для чоловіків — в яких країнах є спеціальні вагони для жінок

Табу для чоловіків — в яких країнах є спеціальні вагони для жінок

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 07:32
Жіночі вагони метро — у яких країнах є та який вигляд мають (фото)
Дівчина спускається в метрополітен. Фото: freepik.com

Метрополітен — це одна з транспортних головних артерій кожного міста. Проте кожна країна має свої унікальні особливості, зокрема в Ірані та Японії в метро курсують спеціальні жіночі вагони.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Іран

В Ірані чоловіки та жінки їздять повністю роздільно в міських автобусах, навіть подружні пари повинні сидіти або стояти окремо. У метро також є вагони тільки для жінок, але їх використання не є обов'язковим. У міжміських автобусах і поїздах чоловіки й жінки їздять разом.

Японія

Японія додала жіночі вагони на дев'яти лініях метро та приміських поїздів у 2005 році. В країні пішли на такий крок тому, що понад половина пасажирок на той момент піддавалися сексуальним домаганням у поїздах на околицях Токіо.

None - фото 1
Жіночий вагон в Японії. Фото: Yoshikazu Tsuno/AFP

Індія

У 2009 році в Делі, Мумбаї, Калькутті та Мадрасі були введені "спеціальні поїзди для жінок", в яких всі місця зарезервовані для пасажирок, хоча частина персоналу складається з чоловіків. Таке рішення також було запроваджено для того, щоб боротися з постійними сексуальними домаганнями. Проте більшість місцевих мешканок переконані, що окремі вагони не є способом розв'язання проблеми.

None - фото 2
Жіночий вагон в Індії. Фото: Yoshikazu Tsuno/AFP

Індонезія

У 2010 році в Джакарті в приміських поїздах були введені вагони, призначені виключно для жінок. У 2013 році розглядалася можливість виділення цілих поїздів для пасажирок, але згодом від цієї ідеї відмовилися.

Бразилія

На тлі занепокоєння щодо сексуальних домагань у 2006 році в Ріо-де-Жанейро додали вагони тільки для жінок, проте вони курсують лише у години пік. Проте нині правила часто ігноруються, а їх дотримання контролюється лише епізодично.

Раніше ми розповідали, що потяги метрополітену Харкова курсують по унікальній споруді. На одній із гілок метро пролягає єдиний у світі критий міст, побудований ще у 1980-х роках.

Також ми ділилися підбіркою найгарніших станцій метро у світі, які має побачити кожен. Вони вражають своїми стильними рішеннями.

метро подорож Японія туризм станції метро
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації