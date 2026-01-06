Жіночі вагони метро — у яких країнах є та який вигляд мають (фото)

Дівчина спускається в метрополітен. Фото: freepik.com

Метрополітен — це одна з транспортних головних артерій кожного міста. Проте кожна країна має свої унікальні особливості, зокрема в Ірані та Японії в метро курсують спеціальні жіночі вагони.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Іран

В Ірані чоловіки та жінки їздять повністю роздільно в міських автобусах, навіть подружні пари повинні сидіти або стояти окремо. У метро також є вагони тільки для жінок, але їх використання не є обов'язковим. У міжміських автобусах і поїздах чоловіки й жінки їздять разом.

Японія

Японія додала жіночі вагони на дев'яти лініях метро та приміських поїздів у 2005 році. В країні пішли на такий крок тому, що понад половина пасажирок на той момент піддавалися сексуальним домаганням у поїздах на околицях Токіо.

Жіночий вагон в Японії. Фото: Yoshikazu Tsuno/AFP

Індія

У 2009 році в Делі, Мумбаї, Калькутті та Мадрасі були введені "спеціальні поїзди для жінок", в яких всі місця зарезервовані для пасажирок, хоча частина персоналу складається з чоловіків. Таке рішення також було запроваджено для того, щоб боротися з постійними сексуальними домаганнями. Проте більшість місцевих мешканок переконані, що окремі вагони не є способом розв'язання проблеми.

Жіночий вагон в Індії. Фото: Yoshikazu Tsuno/AFP

Індонезія

У 2010 році в Джакарті в приміських поїздах були введені вагони, призначені виключно для жінок. У 2013 році розглядалася можливість виділення цілих поїздів для пасажирок, але згодом від цієї ідеї відмовилися.

Бразилія

На тлі занепокоєння щодо сексуальних домагань у 2006 році в Ріо-де-Жанейро додали вагони тільки для жінок, проте вони курсують лише у години пік. Проте нині правила часто ігноруються, а їх дотримання контролюється лише епізодично.

Раніше ми розповідали, що потяги метрополітену Харкова курсують по унікальній споруді. На одній із гілок метро пролягає єдиний у світі критий міст, побудований ще у 1980-х роках.

Також ми ділилися підбіркою найгарніших станцій метро у світі, які має побачити кожен. Вони вражають своїми стильними рішеннями.