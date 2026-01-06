Женские вагоны метро — в каких странах есть и как выглядят (фото)

Девушка спускается в метрополитен. Фото: freepik.com

Метрополитен — это одна из транспортных главных артерий каждого города. Однако каждая страна имеет свои уникальные особенности, в частности, в Иране и Японии в метро курсируют специальные женские вагоны.

Иран

В Иране мужчины и женщины ездят полностью раздельно в городских автобусах, даже супружеские пары должны сидеть или стоять отдельно. В метро также есть вагоны только для женщин, но их использование необязательно. В междугородних автобусах и поездах мужчины и женщины ездят вместе.

Япония

Япония добавила женские вагоны на девяти линиях метро и пригородных поездов в 2005 году. В стране пошли на такой шаг потому, что более половины пассажирок на тот момент подвергались сексуальным домогательствам в поездах в окрестностях Токио.

Женский вагон в Японии. Фото: Yoshikazu Tsuno/AFP

Индия

В 2009 году в Дели, Мумбаи, Калькутте и Мадрасе были введены "специальные поезда для женщин", в которых все места зарезервированы для пассажирок, хотя часть персонала состоит из мужчин. Такое решение также было введено для того, чтобы бороться с постоянными сексуальными домогательствами. Однако большинство местных жительниц убеждены, что отдельные вагоны не являются способом решения проблемы.

Женский вагон в Индии. Фото: Yoshikazu Tsuno/AFP

Индонезия

В 2010 году в Джакарте в пригородных поездах были введены вагоны, предназначенные исключительно для женщин. В 2013 году рассматривалась возможность выделения целых поездов для пассажирок, но впоследствии от этой идеи отказались.

Бразилия

На фоне беспокойства относительно сексуальных домогательств в 2006 году в Рио-де-Жанейро добавили вагоны только для женщин, однако они курсируют только в часы пик. Однако сейчас правила часто игнорируются, а их соблюдение контролируется лишь эпизодически.

