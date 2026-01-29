Австралия спустила на воду самый большой в мире электрический паром

Мировой рекорд — уникальный электрический паром начал ходовые испытания
В австралийском порту Хобарт впервые самостоятельно двинулся самый большой в мире паром на батареях. Большая 130-метровая конструкция, известная под техническим названием Hull 096, плывет без грохота двигателей и без выхлопов.
Это первый случай в истории, когда корабль такого размера работает исключительно на электротяге, без вспомогательных двигателей или топлива, пишет New Atlas.
Как проектировали электропаром
Сначала этот паром планировали строить на сжиженном газе для южноамериканского оператора Buquebus. Но за несколько лет газ подорожал, а аккумуляторы, наоборот, стали доступнее, а зарядная инфраструктура — мощнее.
В 2023 году компания решила рискнуть и полностью переделать проект под электрическую тягу.
Впервые в истории судоходства
Hull 096 стал самым большим кораблем, построенным компанией Incat, и одновременно крупнейшим в мире паромом, который полагается только на батареи.
Глава Incat Роберт Клиффорд назвал этот проект прыжком в будущее. По его словам, это попытка показать, какими станут большие коммерческие суда уже в ближайшие годы.
Внутри парома спрятано более 250 тонн литиевых батарей. Их емкость составляет 40 МВт-ч, и это в четыре раза мощнее всего, что сейчас плавает в гражданском флоте.
В то же время, портовые испытания являются лишь первым этапом. Впереди паром еще ждет серия тестов на нагрузку, автономность и поведение судна в различных режимах.
