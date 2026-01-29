Австралия спустила на воду самый большой в мире электрический паром

Электрический паром Hull 096. Фото: Newatlas.com

В австралийском порту Хобарт впервые самостоятельно двинулся самый большой в мире паром на батареях. Большая 130-метровая конструкция, известная под техническим названием Hull 096, плывет без грохота двигателей и без выхлопов.

Это первый случай в истории, когда корабль такого размера работает исключительно на электротяге, без вспомогательных двигателей или топлива, пишет New Atlas.

Реклама

Читайте также:

Как проектировали электропаром

Сначала этот паром планировали строить на сжиженном газе для южноамериканского оператора Buquebus. Но за несколько лет газ подорожал, а аккумуляторы, наоборот, стали доступнее, а зарядная инфраструктура — мощнее.

В 2023 году компания решила рискнуть и полностью переделать проект под электрическую тягу.

Впервые в истории судоходства

Hull 096 стал самым большим кораблем, построенным компанией Incat, и одновременно крупнейшим в мире паромом, который полагается только на батареи.

Глава Incat Роберт Клиффорд назвал этот проект прыжком в будущее. По его словам, это попытка показать, какими станут большие коммерческие суда уже в ближайшие годы.

Внутри парома спрятано более 250 тонн литиевых батарей. Их емкость составляет 40 МВт-ч, и это в четыре раза мощнее всего, что сейчас плавает в гражданском флоте.

В то же время, портовые испытания являются лишь первым этапом. Впереди паром еще ждет серия тестов на нагрузку, автономность и поведение судна в различных режимах.

Напомним, Германия будет давать до 6 тысяч евро покупателям электрокаров, чтобы поддержать отечественных производителей.

Также мы писали, что немецкая компания Siemens зашла в железную дорогу Польши и будет строить для нее высокоскоростные поезда.