Siemens будуватиме швидкісні поїзди для Польщі

Компанії Siemens Mobility та Newag підписали меморандум. Фото: Newag

Компанія Siemens Mobility та польська Newag офіційно домовилися про співпрацю у залізничній галузі. Ця угода може повністю змінити ринок швидкісних поїздів у Польщі.

Наразі компанії підписали меморандум про спільну розробку й виробництво швидкісного рухомого складу, пише ЦТС.

Що саме планує робити Siemens у Польщі

Поки що це рамкова угода без конкретних контрактів. Меморандум передбачає обмін інженерною експертизою, оцінку виробничих потужностей і спільну роботу над концепціями швидкісних поїздів.

Окремий акцент в меморандумі зроблений на технічному обслуговуванні, щоб забезпечити майбутнім поїздам довгу й стабільну експлуатацію.

Формально угода не зобов’язує сторони запускати виробництво вже завтра. Але вона відкриває шлях до повноцінного альянсу — від спільного проєктування до серійного випуску поїздів.

Чому угода важлива для польскої залізниці

Нагадаємо, що раніше польський національний перевізник PKP Intercity оголосив тендер на поставку 20 електропоїздів зі швидкістю до 320 км/год.

І саме під цей запит союз Siemens і Newag виглядає максимально логічно — це сучасні німецькі технології плюс локальний польський виробник. Тим більше, що досвід співпраці у них вже є — компанії разом зокрема постачали поїзди метро для Варшави та Софії. Крім того, польська компанія використовує тягові системи Siemens і обладнання ETCS для своїх локомотивів та моторвагонних поїздів.

Коли меморандум переросте у реальні контракти, Польща отримає не просто швидкісні поїзди, а частину виробництва й технологій усередині країни, а Siemens — ще один великий європейський ринок.

