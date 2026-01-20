В НімеччинІ запровадили великі субсидії на купівлю електромобілів — яка сума

Купюри євро. Фото: Новини.LIVE

Уряд Німеччини затвердив нові правила державної підтримки для тих, хто планує купівлю електромобіля. Приватним особам виплачуватимуть субсідії, які можуть становити від півтори до шести тисяч євро.

Сума буде залежати від типу авто, доходів родини та наявності дітей, повідомило німецьке Міністерство навколишнього середовища.

Реклама

Читайте також:

Кого і на яких умовах підтримають

Базова допомога передбачена для нових автомобілів із повністю електричним приводом, а також для окремих моделей plug-in-гібридів і електрокарів із подовженим запасом ходу.

Для чистих електромобілів держава компенсуватиме три тисячі євро, для гібридів та range-extender — півтори тисячі.

Максимальну суму у 6 тисяч євро отримають сім’ї з низькими доходами та дітьми, але лише у разі купівлі повністю електричного автомобіля.

Підтримка власного автопрому

В уряді пояснюють рішення прагненням одночасно підтримати кліматичні цілі, європейську автомобільну промисловість і домогосподарства, для яких електромобіль без допомоги залишається недоступним.

За словами міністра Карстена Шнайдера, у 2025 році близько восьми з десяти нових електрокарів у країні були європейського виробництва, і ця частка має зростати.

Скільки коштів заклали в програму

В цілому, бюджет програми становить три мільярди євро. За оцінками уряду, цього вистачить приблизно на вісімсот тисяч нових електромобілів у період з 2026 по 2029 роки.

Раніше ми писали, чому електрокари в Китаї вдвічі дешевші, ніж у Європі.

Також ми повідомляли, який електромобіль названо найкращим у 2026 році.