Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Німеччина даватиме до 6 тисяч євро покупцям електрокарів

Німеччина даватиме до 6 тисяч євро покупцям електрокарів

Ua ru
Дата публікації: 20 січня 2026 19:46
В НімеччинІ запровадили великі субсидії на купівлю електромобілів — яка сума
Купюри євро. Фото: Новини.LIVE

Уряд Німеччини затвердив нові правила державної підтримки для тих, хто планує купівлю електромобіля. Приватним особам виплачуватимуть субсідії, які можуть становити від півтори до шести тисяч євро. 

Сума буде залежати від типу авто, доходів родини та наявності дітей, повідомило німецьке Міністерство навколишнього середовища.

Реклама
Читайте також:

Кого і на яких умовах підтримають

Базова допомога передбачена для нових автомобілів із повністю електричним приводом, а також для окремих моделей plug-in-гібридів і електрокарів із подовженим запасом ходу.

Для чистих електромобілів держава компенсуватиме три тисячі євро, для гібридів та range-extender — півтори тисячі.

Максимальну суму у 6 тисяч євро отримають сім’ї з низькими доходами та дітьми, але лише у разі купівлі повністю електричного автомобіля.

Підтримка власного автопрому

В уряді пояснюють рішення прагненням одночасно підтримати кліматичні цілі, європейську автомобільну промисловість і домогосподарства, для яких електромобіль без допомоги залишається недоступним.

За словами міністра Карстена Шнайдера, у 2025 році близько восьми з десяти нових електрокарів у країні були європейського виробництва, і ця частка має зростати.

Скільки коштів заклали в програму

В цілому, бюджет програми становить три мільярди євро. За оцінками уряду, цього вистачить приблизно на вісімсот тисяч нових електромобілів у період з 2026 по 2029 роки.

Раніше ми писали, чому електрокари в Китаї вдвічі дешевші, ніж у Європі.

Також ми повідомляли, який електромобіль названо найкращим у 2026 році.

субсидії Німеччина авто електрокари допомога
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації