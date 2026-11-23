Судно China Zorrilla. Фото: Incat Tasmania

У Південній Америці запустили найбільше у світі електронне судно. Компанія Buquebus випустила гіганта на регулярні рейси між аргентинським Буенос-Айресом та уругвайською Колонією. Пором здатний перевозити одночасно до 2 100 пасажирів та 225 автомобілів.

Про це пише autoNocion, передає Новини.LIVE.

Реклама

Найбільший у світі електронний пором

Судно називається "China Zorrilla", проте не має нічого спільного із Китаєм. Він був побудований на верфі компанії Incat у Тасманії (Австралія). "China" — це прізвисько уругвайської актриси Консепсьон Зоррілья.

Судно розраховане на роботу протягом приблизно 90 хвилин на одному заряді. Відстань від Буенос-Айреса становить близько 55 кілометрів, а подорож займає приблизно 90 хвилин. Після кожного рейсу пором підключається до зарядної станції на причалі.

Судно China Zorrilla. Фото: Incat Tasmania

Судно пливе завдяки восьми водометними двигунам, кожен з яких приводиться в дію електродвигуном. Потужність кожного становить близько 2,4 мегават, що в сумі дає приблизно 19 мегават.

Читайте також:

Водомет — це, по суті, великий насос. Він засмоктує воду під корпус і виштовхує її ззаду, а судно керується за допомогою спрямування цього струменя, а не поворотом керма за гребним гвинтом.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що німецький перевізник Deutsche Bahn (DB) встановив нові обмеження для пасажирів. Нині суворо забороняється вживання алкоголю на платформах та у залах вокзалів. Порушників буде карати служба безпеки вокзалу.

Також Новини.LIVE писали, що Skytrax обрав найкращі авіакомпанії у світі у 2026 році. Було оцінено понад 300 авіакомпаній. Компанія Vueling зі штаб-квартирою в Іспанії отримала нагороду як найкраща бюджетна авіакомпанія Європи.