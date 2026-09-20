Рейтинг Skytrax у 2026 році: найкращі авіакомпанії

Салон літака Qatar Airways. Фото: Новини.LIVE/Юлія Ляхова

Рейтингова організація у сфері повітряного транспорту Skytrax оголосила переможців номінації World Airline Awards 2026. Європейським авіакомпаніям не вдалося зрівнятися з кількістю нагород, отриманих авіаперевізниками з Азії та Близького Сходу.

Про це повідомляє Euronews, передає Новини.LIVE.

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Найкращі авіакомпанії у світі в 2026 році

Премія, відома як "Оскар авіаційної галузі", вручається з 1999 року і, за словами генерального директора Skytrax Едварда Плейстеда, "підкреслює високий рівень якості продуктів та послуг, які вони надають клієнтам".

У рейтингу було оцінено понад 300 авіакомпаній. Хоча європейські перевізники не показали вражаючих результатів у головній категорії, вони гідно виступили в інших.

Очолила загальний рейтинг авіакомпанія Singapore Airlines, за нею йдуть Qatar Airways та Cathay Pacific, а Turkish Airlines стала найвище оціненою європейською авіакомпанією, посівши п’яте місце.

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До топ-20 увійшли лише шість європейських авіакомпаній: Air France, Lufthansa, Iberia, Virgin Atlantic та Swiss International Air Lines, які приєдналися до Turkish Airlines.

Серед європейських номінантів компанія Air France здобула нагороди за найкращий у світі перший клас, а також найкраще харчування в лаунжах першого класу. Вона була визнана найкращою авіакомпанією Західної Європи.

Компанія Vueling зі штаб-квартирою в Іспанії отримала нагороду як найкраща бюджетна авіакомпанія Європи. У цій категорії також брали участь німецька Eurowings, іспанська Iberia Express та Volotea, а також нідерландська Transavia.

Turkish Airlines здобула три нагороди. Компанія отримала звання найкращої авіакомпанії Європи, її харчування було визнано найкращим серед бізнес-класу у світі, також вона стала найкращою авіакомпанією Південної Європи.

У інших номінаціях авіакомпанія Iberia отримала нагороду за найкращий сервіс бортпровідників у Європі, а "LOT Polish Airlines" — за звання найкращої авіакомпанії Центральної Європи.

У загальному рейтингу, Qatar Airways, дев’ятиразова володарка титулу найкращої авіакомпанії світу, опустилася на друге місце, поступившись Singapore Airlines.

Проте авіакомпанія з Дохи все ж змогла здобути чотири найвищі нагороди, зокрема звання найкращої авіакомпанії світу в бізнес-класі — це вже 13-те визнання для авіакомпанії — та найкращої авіакомпанії Близького Сходу.

10 найкращих авіакомпаній світу у 2026 році:

Singapore Airlines; Qatar Airways; Cathay Pacific; ANA All Nippon Airways; Turkish Airlines; Emirates; Air France; Hainan Airlines; Japan Airlines; Korean Air.

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