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Головна Транспорт Одна з країн ЄС змінює правила на вокзалах: що тепер категорично заборонено пасажирам

Одна з країн ЄС змінює правила на вокзалах: що тепер категорично заборонено пасажирам

Ua ru
16 листопада 2026 18:12
Вокзали у Німеччині: заборона алкоголю та які покарання передбачені для порушників
Потяг Deutsche Bahn. Фото: Deutsche Bahn

Німецький перевізник Deutsche Bahn (DB) з метою ефективного захисту пасажирів та залізничників суворо забороняє вживання алкоголю на всіх залізничних вокзалах країни. До порушників застосовуватимуться серйозні санкції.

Про це розповіла користувачка liudmyla_rusina в соцмережі Instagram, передає Новини.LIVE.

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Заборона на вокзалах Німеччини

Заборона поширюється виключно безпосереднього вживання алкоголю на платформах та у залах вокзалів. Вживання алкоголю в ліцензованих закладах харчування на вокзалі не підпадає під заборону.

Попри обмеження пасажири можуть возити алкоголь у закритих сумках або в пакетах із покупками.

Мандрівниця розповіла, що нині на всіх вокзалах були розміщені об'яви про заборону вживання алкоголю.

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Вона розповіла, що порушників буде карати служба безпеки вокзалу.

"За перше порушення попросять покинути вокзал, а за друге можуть взагалі заборонити його відвідувати", —додала пасажирка.

Мандрівниця зізналась, що не розуміє, як будуть відслідковувати порушників та забороняти їм вхід.

"Хоча часто німці самі сміються зі своїх заборон і правил та їх не дотримуються, я б не нехтувала ними у будь-якому разі", — порекомендувала вона.

Пасажирка додала, що особисто знає українців, які отримували у Німеччині немаленькі штрафи за вживання алкоголю.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що Eurostar продовжує оновлювати рухомий склад. Новою фішкою потягів компанії стануть двоповерхові бари на борту. Новий електропарк отримає назву "Eurostar Celestia", що походить від латинського слова caelestis та означає "небесний".

Також Новини.LIVE писали, що в Європі з'явиться "залізничний" Ryanair. Компанія Nox Mobility наступного року запустить альтернативу короткомагістральним авіарейсам. Ціни на квитки мають бути доступними.

Німеччина подорож Європа поїзди вокзали
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

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