Судно «China Zorrilla». Фото: Incat Tasmania

В Южной Америке запустили самое большое в мире электронное судно. Компания Buquebus направила этот гигант на регулярные рейсы между аргентинским Буэнос-Айресом и уругвайской Колонией. Паром способен одновременно перевозить до 2 100 пассажиров и 225 автомобилей.

Об этом пишет autoNocion, передает Новини.LIVE.

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Крупнейший в мире электропаром

Судно называется "China Zorrilla", однако не имеет ничего общего с Китаем. Он был построен на верфи компании Incat в Тасмании (Австралия). "China" — это прозвище уругвайской актрисы Консепсьон Зоррилья.

Судно рассчитано на работу в течение примерно 90 минут на одном заряде. Расстояние от Буэнос-Айреса составляет около 55 километров, а путешествие занимает примерно 90 минут. После каждого рейса паром подключается к зарядной станции на причале.

Судно "China Zorrilla". Фото: Incat Tasmania

Судно движется благодаря восьми водометным двигателям, каждый из которых приводится в действие электродвигателем. Мощность каждого составляет около 2,4 мегаватта, что в сумме дает примерно 19 мегаватт.

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Водомет — это, по сути, большой насос. Он засасывает воду под корпус и выталкивает её сзади, а судно управляется с помощью направления этой струи, а не поворотом руля за гребным винтом.

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