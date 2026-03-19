Світові авіакомпанії відкрили 18 нових напрямків за тиждень

Урочисте відкриття авіасполучення між Стамбулом та Єреваном.

Цього тижня в авіації з'явилося одразу кілька нових рейсів. Мова йде про різні куточки світу: від довгоочікуваного з'єднання між Туреччиною та Вірменією до запусків маршрутів у США й Азії. Частину з них відкрили за графіком, решту перенесли через різні причини, зокрема ситуацію в районі Перської затоки.

Загалом ідеться про 18 нових або відновлених авіамаршрутів, інформує Новини.LIVE з посиланням на Simple Flying.

Перший рейс між Туреччиною та Вірменією

Turkish Airlines почала літати між Стамбулом і Єреваном. Відносини між країнами трохи потепліли, тому цей маршрут, про який ще рік тому і мова не йшла, раптом сав можливим.

Рейси виконують двічі на день — нічні й ранкові, причому графік виглядає досить дивно, але для стикувань у Стамбулі він підходить.

AirAsia запускає нові напрямки

У постпандемічний період AirAsia відкриває маршрути значно повільніше, ніж раніше. Зараз стартували тільки два: Пенанг – Пхукет (чотири рази на тиждень) і Куала-Лумпур – Батам щодня.

Перший маршрут уже існував кілька років тому, а от Батам став повністю новим напрямком. Тепер із Куала-Лумпура вони літають уже до 17 міст в Індонезії.

Бум нових рейсів у США

Авіакомпанії American, Breeze, Frontier і JetBlue запустили одразу 14 маршрутів за кілька днів. Найбільше активності показала Breeze — п’ять нових рейсів, причому більшість із них у західній частині США, що для компанії зовсім незвично.

JetBlue теж повернула старий маршрут — із Джексонвілля до Сан-Хуана. Його закрили ще у 2014 році, тепер він знову працює чотири рази на тиждень.

Новий маршрут із Абу-Дабі

Авіакомпанія Air Arabia відкрила рейс до аеропорту Сфінкс у Каїрі. Формально це відновлення, але фактично запуск виглядає як новий, тому що перерву зробили ще у 2020 році. Рейси виконують чотири рази на тиждень на A320.

А частину маршрутів усе ж перенесли

Деякі рейси, які мали стартувати в середині березня, так і не полетіли. Kuwait Airways планувала запуск до московського Домодєдово, але повітряний простір Кувейту досі закритий, тому дата невідома.

Pegasus теж відклала старт рейсів до Ербіля. І таких переносів зараз багато через війну на Близькому Сході, де ситуація постійно змінюється.

