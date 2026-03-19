Главная Транспорт Мировые авиакомпании открыли 18 новых направлений за неделю

Мировые авиакомпании открыли 18 новых направлений за неделю

Дата публикации 19 марта 2026 20:51
Торжественное открытие авиасообщения между Стамбулом и Ереваном. Фото: Simple Flying

На этой неделе в авиации появилось сразу несколько новых рейсов. Речь идет о разных уголках мира: от долгожданного соединения между Турцией и Арменией до запусков маршрутов в США и Азии. Часть из них открыли по графику, остальные перенесли по разным причинам, в частности ситуацию в районе Персидского залива.

Всего речь идет о 18 новых или восстановленных авиамаршрутах, информирует Новини.LIVE со ссылкой на Simple Flying.

Первый рейс между Турцией и Арменией

Turkish Airlines начала летать между Стамбулом и Ереваном. Отношения между странами немного потеплели, поэтому этот маршрут, о котором еще год назад и речь не шла, вдруг стал возможным.

Рейсы выполняются дважды в день - ночные и утренние, причем график выглядит довольно странно, но для стыковок в Стамбуле он подходит.

AirAsia запускает новые направления

В постпандемический период AirAsia открывает маршруты значительно медленнее, чем раньше. Сейчас стартовали только два: Пенанг - Пхукет (четыре раза в неделю) и Куала-Лумпур - Батам ежедневно.

Первый маршрут уже существовал несколько лет назад, а вот Батам стал полностью новым направлением. Теперь из Куала-Лумпура они летают уже в 17 городов в Индонезии.

Бум новых рейсов в США

Авиакомпании American, Breeze, Frontier и JetBlue запустили сразу 14 маршрутов за несколько дней. Больше всего активности показала Breeze - пять новых рейсов, причем большинство из них в западной части США, что для компании совсем непривычно.

JetBlue тоже вернула старый маршрут - из Джексонвилля в Сан-Хуан. Его закрыли еще в 2014 году, теперь он снова работает четыре раза в неделю.

Новый маршрут из Абу-Даби

Авиакомпания Air Arabia открыла рейс в аэропорт Сфинкс в Каире. Формально это восстановление, но фактически запуск выглядит как новый, потому что перерыв сделали еще в 2020 году. Рейсы выполняют четыре раза в неделю на A320.

А часть маршрутов все же перенесли
Некоторые рейсы, которые должны были стартовать в середине марта, так и не полетели. Kuwait Airways планировала запуск в московское Домодедово, но воздушное пространство Кувейта до сих пор закрыто, поэтому дата неизвестна.

Pegasus тоже отложила старт рейсов в Эрбиль. И таких переносов сейчас много из-за войны на Ближнем Востоке, где ситуация постоянно меняется.

Что еще стоит знать украинцам

Ранее мы писали, что из-за войны в Иране туристы массово избегают полетов над Ближним Востоком и ищут другие варианты путешествий. Можно констатировать, что ситуация с безопасностью в регионе фактически сломала привычные авиамаршруты.

Авиакомпании вынуждены подстраиваться к ситуации, поэтому добавляют больше прямых рейсов в Азию и Африку.

Также мы рассказывали, что известные авиакомпании теряют около 100 миллионов долларов ежедневно из-за закрытия неба над некоторыми странами Ближнего Востока, а также от остановки работы отелей, торговых центров и ресторанов, построенных вокруг аэропорта Дубай. Из-за незапланированного закрытия аэропорт DXB ежеминутно теряет около 1 миллиона долларов.

Еще мы писали, на какие самолеты массово пересаживаются миллиардеры. В течение многих лет владельцев частных самолетов интересовала только скорость и дальность полета, а не вредные выбросы в атмосферу, однако тенденции изменились.

Сейчас миллиардеры активно инвестируют в гибридные электросамолеты, современные аккумуляторы, двигатели на водородном топливе и экологические платформы частной авиации.

Александр Шорохов - Редактор
Александр Шорохов
