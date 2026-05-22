Перевезення тварин у поїздах УЗ: яка нова послуга може з'явитися

Собака мандрує у поїзді Укрзалізниці. Фото: Укрзалізниця/Facebook

Пасажирка Укрзалізниці поскаржилася на неможливість перебування в купе з чужими тваринами через алергічну реакцію. На це звернення відреагували в УЗ, пояснивши чинні правила та розкривши плани щодо розробки нових цифрових послуг. Водночас у коментарях під дописом розгорілася запекла суперечка між власниками домашніх улюбленців та людьми, які мають проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис у соцмережі Threads.

Що відповили в Укрзалізниці

В УЗ пояснили, що створювати спеціальні зони для пасажирів із тваринами чи навпаки забороняти їм вхід до звичайних вагонів не збираються. Залізничники кажуть, що правила одні для всіх, тому за проїзд без сторонніх осіб пасажири мають просто викупити все купе.

"В Укрзалізниці немає "загальних" та "окремих" вагонів без тварин, перевезення домашніх тварин дозволене чинними Правилами перевезень у межах єдиних правил для всіх. Якщо пасажиру необхідні більш індивідуальні умови поїздки, завжди залишається можливість викупу всіх місць у купе. Саме так оформлюють подорожі й пасажири з великими тваринами. Водночас у перспективі розвитку цифрових сервісів розглянемо можливість інформування щодо наявності у вагоні домашніх улюбленців", — зазначив представник УЗ.

Умови для подорожей в Інтерсіті+ з великими собаками

Інші користувачі Threads під цим дописом питали щодо технічних нюансів купівлі квитків для великих псів: скільки саме місць треба зарезервувати в експресах і чи потрібен окремий проїзний документ на тварину, якщо пасажир і так викуповує цілий блок.

Читайте також:

Питання про собак у поїзді. Фото: скріншот Threads

В УЗ відповіли, що у швидкісних поїздах Інтерсіті+ доведеться купувати повністю весь ряд сидінь.

Також під публікацією розгорнулася справжня війна думок, де люди з алергією вимагали хоча б запровадити маркування при купівлі квитків онлайн, а інші пасажири звинуватили їх у безвідповідальності.

Раніше Новини.LIVE писали, чи планує Укрзалізниця найближчим часом підвищувати ціни на поїздки. В компанії пояснили, що цей крок не вирішить проблему дефіциту місць. Йдеться про те, що в пікові періоди попит все одно значно перевищує кількість доступних вагонів.

Тому в УЗ попередили про проблему з квитками на поїзди влітку 2026 року. У зв'язку з обстрілами та руйнуванням рухомого складу Укрзалізниця стикнулася із серйозною нестачею вагонів. Тому наразі на деяких напрямках охочих придбати квитки в 3 рази більше, ніж доступних місць.