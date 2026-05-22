Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Споры в купе: какие изменения в перевозке животных могут появиться в УЗ

Споры в купе: какие изменения в перевозке животных могут появиться в УЗ

Ua ru
Дата публикации 22 мая 2026 12:30
Перевозка животных в поездах УЗ: какая новая услуга может появиться
Собака путешествует в поезде Укрзализныци. Фото: Укрзализныця/Facebook

Пассажирка Укрзализныци пожаловалась на невозможность пребывания в купе с чужими животными из-за аллергической реакции. На это обращение отреагировали в УЗ, объяснив действующие правила и раскрыв планы по разработке новых цифровых услуг. В то же время в комментариях под сообщением разгорелся ожесточенный спор между владельцами домашних любимцев и людьми, которые имеют проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение в соцсети Threads.

Что ответили в Укрзализныце

В УЗ объяснили, что создавать специальные зоны для пассажиров с животными или наоборот запрещать им вход в обычные вагоны не собираются. Железнодорожники говорят, что правила одни для всех, поэтому за проезд без посторонних лиц пассажиры должны просто выкупить все купе.

"В Укрзализныце нет "общих" и "отдельных" вагонов без животных, перевозка домашних животных разрешена действующими Правилами перевозок в рамках единых правил для всех. Если пассажиру необходимы более индивидуальные условия поездки, всегда остается возможность выкупа всех мест в купе. Именно так оформляют путешествия и пассажиры с крупными животными. В то же время в перспективе развития цифровых сервисов рассмотрим возможность информирования о наличии в вагоне домашних любимцев", — отметил представитель УЗ.

Условия для путешествий в Интерсити+ с большими собаками

Другие пользователи Threads под этим сообщением спрашивали о технических нюансах покупки билетов для больших собак: сколько именно мест надо зарезервировать в экспрессах и нужен ли отдельный проездной документ на животное, если пассажир и так выкупает целый блок.

Читайте также:
- фото 1
Вопрос о собаках в поезде. Фото: скриншот Threads

В УЗ ответили, что в скоростных поездах Интерсити+ придется покупать полностью весь ряд сидений.

Также под публикацией развернулась настоящая война мнений, где люди с аллергией требовали хотя бы ввести маркировку при покупке билетов онлайн, а другие пассажиры обвинили их в безответственности.

Ранее Новини.LIVE писали, планирует ли Укрзализныця в ближайшее время повышать цены на поездки. В компании объяснили, что этот шаг не решит проблему дефицита мест. Речь идет о том, что в пиковые периоды спрос все равно значительно превышает количество доступных вагонов.

Поэтому в УЗ предупредили о проблеме с билетами на поезда летом 2026 года. В связи с обстрелами и разрушением подвижного состава Укрзализныця столкнулась с серьезной нехваткой вагонов. Поэтому сейчас на некоторых направлениях желающих приобрести билеты в 3 раза больше, чем доступных мест.

Укрзализныця поезда домашние питомцы
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации