Перевозка животных в поездах УЗ: какая новая услуга может появиться

Собака путешествует в поезде Укрзализныци. Фото: Укрзализныця/Facebook

Пассажирка Укрзализныци пожаловалась на невозможность пребывания в купе с чужими животными из-за аллергической реакции. На это обращение отреагировали в УЗ, объяснив действующие правила и раскрыв планы по разработке новых цифровых услуг. В то же время в комментариях под сообщением разгорелся ожесточенный спор между владельцами домашних любимцев и людьми, которые имеют проблемы со здоровьем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение в соцсети Threads.

Что ответили в Укрзализныце

В УЗ объяснили, что создавать специальные зоны для пассажиров с животными или наоборот запрещать им вход в обычные вагоны не собираются. Железнодорожники говорят, что правила одни для всех, поэтому за проезд без посторонних лиц пассажиры должны просто выкупить все купе.

"В Укрзализныце нет "общих" и "отдельных" вагонов без животных, перевозка домашних животных разрешена действующими Правилами перевозок в рамках единых правил для всех. Если пассажиру необходимы более индивидуальные условия поездки, всегда остается возможность выкупа всех мест в купе. Именно так оформляют путешествия и пассажиры с крупными животными. В то же время в перспективе развития цифровых сервисов рассмотрим возможность информирования о наличии в вагоне домашних любимцев", — отметил представитель УЗ.

Условия для путешествий в Интерсити+ с большими собаками

Другие пользователи Threads под этим сообщением спрашивали о технических нюансах покупки билетов для больших собак: сколько именно мест надо зарезервировать в экспрессах и нужен ли отдельный проездной документ на животное, если пассажир и так выкупает целый блок.

Вопрос о собаках в поезде.

В УЗ ответили, что в скоростных поездах Интерсити+ придется покупать полностью весь ряд сидений.

Также под публикацией развернулась настоящая война мнений, где люди с аллергией требовали хотя бы ввести маркировку при покупке билетов онлайн, а другие пассажиры обвинили их в безответственности.

