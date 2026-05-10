Квитки Укрзалізниці: чи зросте їх вартість найближчим часом

Пасажирка їде у потягу. Фото: УЗ, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

На тлі війни та конфлікту в Ірані в Україні зросли ціни на продукти, товари та послуги. Попри складу ситуацію, Укрзалізниця пропонує доступні квитки, підвищивши тарифи лише у потягах преміум-сегменту. Перевізник відповів, чи планує найближчим часом змінювати ціни на поїздки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис УЗ у соцмережі Threads.

Чи зростуть квитки Укрзалізниці

Один з користувачів запропонував перевізнику вирішити проблему дефіциту місць у піковий період, шляхом підняття вартості квитків щонайменше у два рази.

"Це дозволить залучити кошти, щоб оновити рухомий склад , закупити нові потяги, підняти якість перевезень і відрегулювати попит. Хочеться просто могти купити квиток у потрібному напрямку в любий час, а не бавитись в оті танці з бубном", — написав пасажир.

В УЗ пояснили, що підвищення тарифів у 2 рази не вирішить проблему дефіциту місць, адже у пікові дати попит все одно значно перевищує кількість вагонів та доступної інфраструктури.

Читайте також:

Перевізник додав, що нині оновлюється рухомий склад та нові вагони на рейсах, де це технічно можливо.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чому на деяких рейсах Укрзалізниці недоступний автовикуп. Перевізник запроваджує деякі обмеження щодо сезонних чи пікових поїздів, які вже сформовані максимальною кількістю вагонів, і технічно неможливо додати більше складу. Проте пасажири можуть включити сповіщення в додатку про наявні вільні місця у вагоні.

Також Новини.LIVE писали, що пасажири УЗ скаржаться на укуси клопів. У однієї з мандрівниць виникла сильна алергічна реакція, набряки та везикули. Перевізник запевнив, що всі вагони планово прибираються та проходять санітарну обробку.