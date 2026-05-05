УЗ додала спеціальні позначки в додатку: вони показують напрямок в потягах "Інтерсіті"

Мандрівниця купує квитки в додатку Укрзалізниця.

Національний перевізник "Укрзалізниця" оновив застосунок. Пасажирам стали доступні спеціальні помітки. Зокрема, мандрівники при купівлі квитка тепер бачать напрямок руху потягів "Інтерсіті".

Про це повідомила користувачка oleksandra_lobach_ у соцмережі Threads, передає Новини.LIVE.

Спеціальні позначки УЗ

Одна з пасажирок УЗ розповіла, що частина мандрівників скаржилися на перевізника та просила зробити так, щоб видно було напрямок руху при купівлі квитка на потяг "Інтерсіті". Така можливість покращила б життя тих, кого захитує у дорозі.

"Я тільки що була шокована. Вони реально це зробили і тепер в "Інтерсіті" вказано напрямок руху. Укрзалізниця, ви не перестаєте дивувати", — написала дівчина.

Один з користувачів зауважив, що на деяких напрямках це неможливо зробити, оскільки під час руху поїзда міняють ведучу сторону. Інші ж мандрівники зауважили, що така позначка — далеко не новинка і існує в додатку вже протягом кількох років.

