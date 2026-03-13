Есть ли студенческие скидки на электрички УЗ по новым правилам

Скидки в Укрзализныце для студентов. Фото: УЗ, nupp.edu.ua. Коллаж: Новини.LIVE

В Укрзализныце ответили на вопрос пассажиров о ситуации со скидками для студентов. Таким образом, была поставлена точка в вопросе, который интересовал многих пассажиров.

Как, сообщает Новини.LIVE, соответствующее сообщение было опубликовано в соцсети Threads.

Вопрос о скидках

Одна из пассажирок поинтересовалась, почему она больше не может пользоваться студенческой скидкой в электричке.

Ответ представителя УЗ был лаконичным. Он подтвердил, что сейчас скидки со студенческим билетом работают только на плацкарт и Интерсити+ второго класса.

Пассажирка добавила, что покупала билет на кольцевую электричку и в кассе ей сообщили, что студенческой скидки на этот вид транспорта больше нет.



При этом, в кассе не смогли объяснить, на каком основании убрали скидку. Представитель Укрзализныци также не ответил на этот вопрос.

Вопрос о скидке для студентов. Фото: скриншот Threads

Что еще интересно знать путешествующим

Ранее в Укрзализныце ответили на вопрос пассажиров о возможности брать кипяток у проводников бесплатно.

Одна из пассажирок поинтересовалась, можно ли в поезде брать горячую воду у проводника бесплатно, добавив, что ей всегда было стыдно это спрашивать.

Представитель УЗ подтвердил, что пассажиры могут бесплатно брать горячую воду.

В комментариях к этому сообщению пользователи соцсетей также поделились своим опытом, рассказав, что они тоже часто пользуются этой услугой в дороге.

Ранее мы писали, что далеко не всегда у наших родных и друзей есть возможность встретить нас на вокзале с поезда. В таких случаях спасает вокзальный помощник Укрзализныци, который сможет помочь с чемоданами и сумками.

Также мы писали, о новых ценах на билеты УЗ и правила возврата. Министерство развития общин и территорий совместно с Укрзализныцей подготовили новые правила и тарифы на пассажирские перевозки.