Есть ли студенческие скидки на электрички УЗ по новым правилам

Студенческая скидка в УЗ — где действует по новым правилам
В Укрзализныце ответили на вопрос пассажиров о ситуации со скидками для студентов. Таким образом, была поставлена точка в вопросе, который интересовал многих пассажиров.
Вопрос о скидках
Одна из пассажирок поинтересовалась, почему она больше не может пользоваться студенческой скидкой в электричке.
Ответ представителя УЗ был лаконичным. Он подтвердил, что сейчас скидки со студенческим билетом работают только на плацкарт и Интерсити+ второго класса.
Пассажирка добавила, что покупала билет на кольцевую электричку и в кассе ей сообщили, что студенческой скидки на этот вид транспорта больше нет.
При этом, в кассе не смогли объяснить, на каком основании убрали скидку. Представитель Укрзализныци также не ответил на этот вопрос.
