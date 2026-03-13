Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Транспорт Студенческая скидка в УЗ — где действует по новым правилам

Студенческая скидка в УЗ — где действует по новым правилам

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 10:33
Есть ли студенческие скидки на электрички УЗ по новым правилам
Скидки в Укрзализныце для студентов. Фото: УЗ, nupp.edu.ua. Коллаж: Новини.LIVE

В Укрзализныце ответили на вопрос пассажиров о ситуации со скидками для студентов. Таким образом, была поставлена точка в вопросе, который интересовал многих пассажиров.

Как, сообщает Новини.LIVE, соответствующее сообщение было опубликовано в соцсети Threads.

Реклама
Читайте также:

Вопрос о скидках

Одна из пассажирок поинтересовалась, почему она больше не может пользоваться студенческой скидкой в электричке.

Ответ представителя УЗ был лаконичным. Он подтвердил, что сейчас скидки со студенческим билетом работают только на плацкарт и Интерсити+ второго класса.

Пассажирка добавила, что покупала билет на кольцевую электричку и в кассе ей сообщили, что студенческой скидки на этот вид транспорта больше нет.

При этом, в кассе не смогли объяснить, на каком основании убрали скидку. Представитель Укрзализныци также не ответил на этот вопрос.

Студенческая скидка в Укрзализныце — где действует по новым правилам - фото 1
Вопрос о скидке для студентов. Фото: скриншот Threads

Что еще интересно знать путешествующим

Ранее в Укрзализныце ответили на вопрос пассажиров о возможности брать кипяток у проводников бесплатно.

Одна из пассажирок поинтересовалась, можно ли в поезде брать горячую воду у проводника бесплатно, добавив, что ей всегда было стыдно это спрашивать.

Представитель УЗ подтвердил, что пассажиры могут бесплатно брать горячую воду.

В комментариях к этому сообщению пользователи соцсетей также поделились своим опытом, рассказав, что они тоже часто пользуются этой услугой в дороге.

Ранее мы писали, что далеко не всегда у наших родных и друзей есть возможность встретить нас на вокзале с поезда. В таких случаях спасает вокзальный помощник Укрзализныци, который сможет помочь с чемоданами и сумками.

Также мы писали, о новых ценах на билеты УЗ и правила возврата. Министерство развития общин и территорий совместно с Укрзализныцей подготовили новые правила и тарифы на пассажирские перевозки.

Укрзализныця студенты поезда скидки Threads
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации