Страйк у Бельгії паралізує аеропорт та роботу транспорту у Брюсселі

Дата публікації: 8 травня 2026 21:55
Аеропорт Брюсселя попередив про можливе скасування рейсів 12 травня
Пасажири в аеропорту чекають на свій рейс. Фото: Новини.LIVE

У Брюсселі готуються до масштабного страйку 12 травня, через який в аеропорту можуть масово скасувати рейси. Під загрозою опинилися як вильоти, так і частина рейсів на приліт, а ще можливі перебої з потягами, автобусами та трамваями.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Travelmarketreport.

Напруга перед страйком

Cтрайк організовують одразу три найбільші бельгійські профспілки — Christian ACV, ABVV та ACLVB. Усе через пенсійну реформу, яка тягнеться вже не перший місяць. Перемовини між урядом і профспілками ще тривають.

В аеропорту Брюсселя вже попередили, що ситуація може вдарити по роботі авіасполучення досить серйозно. За попередніми оцінками, під скасування ризикує потрапити майже половина рейсів на виліт. Що буде з рештою — залежатиме від того, скільки працівників реально приєднаються до протесту.

Проблеми не лише в аеропорту

Крім того, у місті очікують перебої з транспортом. Під питанням робота залізниці SNCB, а також автобусів і трамваїв De Lijn, які возять людей до аеропорту. Тобто навіть якщо рейс не скасують, дістатися туди може бути окремою проблемою.

Пасажирам зараз радять стежити за повідомленнями авіакомпаній і перевіряти статус рейсів буквально перед виїздом. Через страйк зміни можуть з’являтися вже в останні години.

Раніше Новини.LIVE писали про закриття популярного іспанського аеропорту Сантьяго-Росалія-де-Кастро. Він закриється з 23 квітня до 27 травня 2026 року через ремонт злітно-посадкової смуги. Насамперед це вплине на паломників та туристів, які прямують до Сантьяго-де-Компостела, щоб пройти знаменитий та мальовничий Шлях Святого Якова. 

Також Новини.LIVE писали, що в аеропортах діє суворе правило, згідно якому у пасажирів можуть конфіскувати ноутбук чи телефон до посадки на літак. Про це правило служби безпеки аеропортів знає мало хто з туристів, але воно діє у всіх європейських аеропортах та не залежить від авіакомпаній. 

авіарейси аеропорти Брюссель
Олександр Шорохов - Редактор
