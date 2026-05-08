Аэропорт Брюсселя предупредил о возможной отмене рейсов 12 мая

Пассажиры в аэропорту ждут свой рейс. Фото: Новини.LIVE

В Брюсселе готовятся к масштабной забастовке 12 мая, из-за которой в аэропорту могут массово отменить рейсы. Под угрозой оказались как вылеты, так и часть рейсов на прилет, а еще возможны перебои с поездами, автобусами и трамваями.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Travelmarketreport.

Напряжение перед забастовкой

Забастовку организуют сразу три крупнейших бельгийских профсоюза - Christian ACV, ABVV и ACLVB. Все из-за пенсионной реформы, которая тянется уже не первый месяц. Переговоры между правительством и профсоюзами еще продолжаются.

В аэропорту Брюсселя уже предупредили, что ситуация может ударить по работе авиасообщения достаточно серьезно. По предварительным оценкам, под отмену рискует попасть почти половина рейсов на вылет. Что будет с остальными - будет зависеть от того, сколько работников реально присоединятся к протесту.

Проблемы не только в аэропорту

Кроме того, в городе ожидают перебои с транспортом. Под вопросом работа железной дороги SNCB, а также автобусов и трамваев De Lijn, которые возят людей в аэропорт. То есть даже если рейс не отменят, добраться туда может быть отдельной проблемой.

Пассажирам сейчас советуют следить за сообщениями авиакомпаний и проверять статус рейсов буквально перед выездом. Из-за забастовки изменения могут появляться уже в последние часы.

Ранее Новини.LIVE писали о закрытии популярного испанского аэропорта Сантьяго-Росалия-де-Кастро. Он закроется с 23 апреля до 27 мая 2026 года из-за ремонта взлетно-посадочной полосы. Прежде всего это повлияет на паломников и туристов, которые направляются в Сантьяго-де-Компостела, чтобы пройти знаменитый и живописный Путь Святого Иакова.

Также Новини.LIVE писали, что в аэропортах действует строгое правило, согласно которому у пассажиров могут конфисковать ноутбук или телефон до посадки на самолет. Об этом правиле службы безопасности аэропортов знает мало кто из туристов, но оно действует во всех европейских аэропортах и не зависит от авиакомпаний.