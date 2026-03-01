Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Стюардеси сіли під час польоту — що це означає

Стюардеси сіли під час польоту — що це означає

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 14:25
Чому бортпровідники сідають на місця під час польоту
Бортпровідники в літаку сідають на свої місця. Фото: Pexels, Unplash. Колаж: Новини.LIVE

Іноді під час польотів пасажири можуть побачити, що бортпровідники в літаку сідають на свої місця. Це тривожний знак для пасажирів.

З чим це пов'язано, поясняють Новини.LIVE з посиланням на інформацію Join Up.

Реклама
Читайте також:

Чому бортпровідники сідають на свої місця

Якщо ви бачите, що бортпровідники в літаку під час польоту сідають на свої місця — це знак того, що на маршруті рейсу існує вірогідність великої турбулентності. 

В цьому разі пасажирам потрібно одразу наслідувати їхній приклад, сісти і пристебнутися ременями безпеки. Адже турбулентність може викликати несподівані "повітряні ями", через які літак різко падає чи підскакує.

Непристебнуті пасажири можуть підлетіти з крісла і вдаритися об стелю, багажні поліці чи сусідів.

Що таке турбулентність

Багато пасажирів приходять в жах, коли літак потрапляє в зону турбулентності і його починає трясти, а крила при цьому гнуться, як ніби зроблені з паперу. Насправді турбулентність зазвичай не призводить до катастроф.

Турбулентність — це стан повітря, що з’являється в процесі польоту. У деяких ділянках атмосфери напрям і швидкість повітряного потоку змінюються різко та з великою силою. Літак реагує на ці зміни короткими поштовхами, коливаннями, коротким опусканням або підійманням. Попри те, що пасажири сприймають ці рухи як загрозу, для авіації вони звичні й передбачувані.

Чому виникає турбулентність

Найчастіше турбулентність з’являється через конвекційні потоки. У таких потоках тепліший і менш щільний повітряний шар підіймається вгору, а холодніший опускається вниз, створюючи вертикальні зміни швидкості.

Окрім цього, подібні зміни виникають при проходженні грозових хмар, у зонах швидких струменевих течій або в сліді за іншим літаком, де залишаються вихори.

Раніше пілот пояснив, чому пасажирам на борту літака рекомендують включати на смартфоні "авіарежим". Справа в тому, що випромінювання радіохвиль здатні створювати перешкоди для навушників, які використовують пілоти і заважають керувати повітряним судном.

Також ми писали, що українська стюардеса поділилася покроковою інструкцією для тих, хто хоче працювати в авіації. Вона детально розповіла, з чого починати і через які етапи доведеться пройти кандидату чи кандидатці.

Поради базуються на особистому досвіді роботи в авіакомпанії.

авіарейси правила літаки авіація пасажири
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації