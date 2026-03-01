Чому бортпровідники сідають на місця під час польоту

Бортпровідники в літаку сідають на свої місця. Фото: Pexels, Unplash. Колаж: Новини.LIVE

Іноді під час польотів пасажири можуть побачити, що бортпровідники в літаку сідають на свої місця. Це тривожний знак для пасажирів.

Чому бортпровідники сідають на свої місця

Якщо ви бачите, що бортпровідники в літаку під час польоту сідають на свої місця — це знак того, що на маршруті рейсу існує вірогідність великої турбулентності.

В цьому разі пасажирам потрібно одразу наслідувати їхній приклад, сісти і пристебнутися ременями безпеки. Адже турбулентність може викликати несподівані "повітряні ями", через які літак різко падає чи підскакує.

Непристебнуті пасажири можуть підлетіти з крісла і вдаритися об стелю, багажні поліці чи сусідів.

Що таке турбулентність

Багато пасажирів приходять в жах, коли літак потрапляє в зону турбулентності і його починає трясти, а крила при цьому гнуться, як ніби зроблені з паперу. Насправді турбулентність зазвичай не призводить до катастроф.

Турбулентність — це стан повітря, що з’являється в процесі польоту. У деяких ділянках атмосфери напрям і швидкість повітряного потоку змінюються різко та з великою силою. Літак реагує на ці зміни короткими поштовхами, коливаннями, коротким опусканням або підійманням. Попри те, що пасажири сприймають ці рухи як загрозу, для авіації вони звичні й передбачувані.

Чому виникає турбулентність

Найчастіше турбулентність з’являється через конвекційні потоки. У таких потоках тепліший і менш щільний повітряний шар підіймається вгору, а холодніший опускається вниз, створюючи вертикальні зміни швидкості.

Окрім цього, подібні зміни виникають при проходженні грозових хмар, у зонах швидких струменевих течій або в сліді за іншим літаком, де залишаються вихори.

