Україна
Стюардессы сели во время полета — что это значит для пассажиров

Стюардессы сели во время полета — что это значит для пассажиров

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 14:25
Что означает, если стюардессы садятся на места во время полета
Бортпроводники в самолете садятся на свои места. Фото: Pexels, Unplash. Коллаж: Новини.LIVE

Иногда во время полетов пассажиры могут увидеть, что бортпроводники в самолете садятся на свои места. Это тревожный знак для пассажиров.

С чем это связано, объясняют Новини.LIVE со ссылкой на информацию Join Up.

Читайте также:

Почему бортпроводники садятся на свои места

Если вы видите, что бортпроводники в самолете во время полета садятся на свои места — это знак того, что на маршруте рейса существует вероятность большой турбулентности.

В этом случае пассажирам нужно сразу последовать их примеру, сесть и пристегнуться ремнями безопасности. Ведь турбулентность может вызвать неожиданные "воздушные ямы", из-за которых самолет резко падает или подскакивает.

Непристегнутые пассажиры могут подлететь с кресла и удариться о потолок, багажные полки или соседей.

Что такое турбулентность

Многие пассажиры приходят в ужас, когда самолет попадает в зону турбулентности и его начинает трясти, а крылья при этом гнутся, как будто сделаны из бумаги. На самом деле турбулентность обычно не приводит к катастрофам.

Турбулентность — это состояние воздуха, появляющееся в процессе полета. В некоторых участках атмосферы направление и скорость воздушного потока меняются резко и с большой силой. Самолет реагирует на эти изменения короткими толчками, колебаниями, коротким опусканием или подъемом. Несмотря на то, что пассажиры воспринимают эти движения как угрозу, для авиации они привычны и предсказуемы.

Почему возникает турбулентность

Чаще всего турбулентность появляется из-за конвекционных потоков. В таких потоках более теплый и менее плотный воздушный слой поднимается вверх, а более холодный опускается вниз, создавая вертикальные изменения скорости.

Кроме этого, подобные изменения возникают при прохождении грозовых облаков, в зонах быстрых струйных течений или в следе за другим самолетом, где остаются вихри.

Ранее пилот объяснил, почему пассажирам на борту самолета рекомендуют включать на смартфоне "авиарежим". Дело в том, что излучения радиоволн способны создавать помехи для наушников, которые используют пилоты и мешают управлять воздушным судном.

Также мы писали, что украинская стюардесса поделилась пошаговой инструкцией для тех, кто хочет работать в авиации. Она подробно рассказала, с чего начинать и через какие этапы придется пройти кандидату или кандидатке.

Советы базируются на личном опыте работы в авиакомпании.

