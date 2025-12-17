Відео
Головна Транспорт Стюардеса розповіла, чим небезпечна готова їжа на борту

Стюардеса розповіла, чим небезпечна готова їжа на борту

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 13:29
Чому не варто обідати готовими обідами авіакомпаній в літаку — стюардеса пояснила причину
Обід на борту літака. Фото: freepik.com

Їжа в літаку в кращому випадку посередня — якщо, ви не мандруєте бортами першого класу, де вам подають елітну ікру та якісне шампанське. Зазвичай авіакомпанії годують пастою, м'ясом в соусі чи сендвічами. Колишня стюардеса розкрила огидну причину, через яку ніколи не слід їсти їжу в літаку, яка була відкрита.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Їжа на борту літака

Бортпровідниця зізналась, що під час польоту екіпаж робить все можливе, щоб якомога якісніше обслуговувати пасажирів, про на кухні дуже багато роботи, іноді продукти падають на підлогу, а салат не завжди миють.

"Тому я уникаю будь-якої їжі (особливо фруктів і салатів), яка не подається в закритих пакетах", — підкреслила стюардеса.

Вона додала, що дуже важко харчуватися здоровою їжею на борту, адже в літаку немає добре обладнаної кухні. У стравах і закусках зазвичай занадто багато жиру і солі, тому якщо ви худнете та слідкуєте за здоров'ям — краще брати із собою корисні продукти для обіду чи вечері.

Раніше ми розповідали, що в аеропортах Іспанії посилили заходи безпеки для боротьби із безпритульними у терміналах. Зокрема, було запроваджено нове правило, яке вплине на туристів. 

Також ми писали, що в аеропортах Португалії очікується транспортний хаос, оскільки найближчими днями в ній пройдуть страйки працівників. Очікується, що вони суттєво вплинуть на роботу транспорту.

