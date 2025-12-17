Чому не варто обідати готовими обідами авіакомпаній в літаку — стюардеса пояснила причину

Стюардеса розповіла, чим небезпечна готова їжа на борту
Їжа в літаку в кращому випадку посередня — якщо, ви не мандруєте бортами першого класу, де вам подають елітну ікру та якісне шампанське. Зазвичай авіакомпанії годують пастою, м'ясом в соусі чи сендвічами. Колишня стюардеса розкрила огидну причину, через яку ніколи не слід їсти їжу в літаку, яка була відкрита.
Про це пише Daily Mail.
Їжа на борту літака
Бортпровідниця зізналась, що під час польоту екіпаж робить все можливе, щоб якомога якісніше обслуговувати пасажирів, про на кухні дуже багато роботи, іноді продукти падають на підлогу, а салат не завжди миють.
"Тому я уникаю будь-якої їжі (особливо фруктів і салатів), яка не подається в закритих пакетах", — підкреслила стюардеса.
Вона додала, що дуже важко харчуватися здоровою їжею на борту, адже в літаку немає добре обладнаної кухні. У стравах і закусках зазвичай занадто багато жиру і солі, тому якщо ви худнете та слідкуєте за здоров'ям — краще брати із собою корисні продукти для обіду чи вечері.
