Видео

Стюардесса рассказала, чем опасна готовая еда на борту

Дата публикации 17 декабря 2025 13:29
Почему не стоит обедать готовыми обедами авиакомпаний в самолете — стюардесса объяснила причину
Обед на борту самолета. Фото: freepik.com

Еда в самолете в лучшем случае посредственная — если, вы не путешествуете бортами первого класса, где вам подают элитную икру и качественное шампанское. Обычно авиакомпании кормят пастой, мясом в соусе или сэндвичами. Бывшая стюардесса раскрыла отвратительную причину, по которой никогда не следует есть не запечатаную еду в самолете.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Еда на борту самолета

Бортпроводница призналась, что во время полета экипаж делает все возможное, чтобы как можно качественнее обслуживать пассажиров, но на кухне очень много работы, иногда продукты падают на пол, а салат не всегда моют.

"Поэтому я избегаю любой еды (особенно фруктов и салатов), которая не подается в закрытых пакетах", — подчеркнула стюардесса.

Она добавила, что очень трудно питаться здоровой пищей на борту, ведь в самолетах нет хорошо оборудованной кухни. В блюдах и закусках обычно слишком много жира и соли, поэтому если вы худеете и следите за здоровьем — лучше брать с собой полезные продукты для обеда или ужина.

Ранее мы рассказывали, что в аэропортах Испании усилили меры безопасности для борьбы с бездомными в терминалах. В частности, было введено новое правило, которое повлияет на туристов.

Также мы писали, что в аэропортах Португалии ожидается транспортный хаос, поскольку в ближайшие дни в ней пройдут забастовки работников. Ожидается, что они существенно повлияют на работу транспорта.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
