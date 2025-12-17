Почему не стоит обедать готовыми обедами авиакомпаний в самолете — стюардесса объяснила причину

Обед на борту самолета. Фото: freepik.com

Еда в самолете в лучшем случае посредственная — если, вы не путешествуете бортами первого класса, где вам подают элитную икру и качественное шампанское. Обычно авиакомпании кормят пастой, мясом в соусе или сэндвичами. Бывшая стюардесса раскрыла отвратительную причину, по которой никогда не следует есть не запечатаную еду в самолете.

Об этом пишет Daily Mail.

Еда на борту самолета

Бортпроводница призналась, что во время полета экипаж делает все возможное, чтобы как можно качественнее обслуживать пассажиров, но на кухне очень много работы, иногда продукты падают на пол, а салат не всегда моют.

"Поэтому я избегаю любой еды (особенно фруктов и салатов), которая не подается в закрытых пакетах", — подчеркнула стюардесса.

Она добавила, что очень трудно питаться здоровой пищей на борту, ведь в самолетах нет хорошо оборудованной кухни. В блюдах и закусках обычно слишком много жира и соли, поэтому если вы худеете и следите за здоровьем — лучше брать с собой полезные продукты для обеда или ужина.

