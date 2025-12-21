Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Стюардеса назвала річ, яка необхідна кожному малюку в літаку

Стюардеса назвала річ, яка необхідна кожному малюку в літаку

Ua ru
Дата публікації: 21 грудня 2025 15:15
Яку річ взяти в літак, щоб малюку було комфортно — поради стюардеси
Маленька дівчинка в аеропорту. Фото: Freepik

Політ з дітьми може бути справжнім кошмаром — потрібно зібрати купу речей, вчасно прибути в аеропорт та розважати їх у літаку. Досвідчена стюардеса Бріттні Томпсон порадила  одну річ, може допомогти зробити подорож більш спокійною.

Про це пише Daily Mail.

Реклама
Читайте також:

Яку річ варто брати в літак із дітьми

 Бортпровідниця порадила батькам брати з собою в літак дитяче автокрісло.

"Мій син почувається найкомфортніше, коли йому знайоме оточенням, тому він воліє, щоб ми брали його автокрісло в літак", — розповіла вона.

Федеральне управління цивільної авіації підкріпляє слова стюардеси щодо необхідності автокрісла в літаку.

"Найбезпечніше місце для вашої дитини віком до двох років в літаку — це спеціально обладнані крісла, а не ваші коліна", — йдеться на сайті відомства.

Справа в тому, що ваші руки не здатні надійно утримати дитину на колінах, особливо під час несподіваної турбулентності в літаку.

Більшість авіакомпаній мають власні правила щодо перевезення автокрісел. Зокрема, Ryanair дозволяє перевозити тільки автокрісла, встановлені обличчям у напрямку руху.

"Ви можете взяти на борт автокрісло для немовляти або дитини, якщо воно дозволено для перевезення літаком", — йдеться в правилах лоукостера.

Раніше ми розповідали, що в аеропортах Іспанії посилили заходи безпеки для боротьби із безпритульними у терміналах. Зокрема, було запроваджено нове правило, яке вплине на туристів. 

Також ми писали, що в аеропортах Португалії очікується транспортний хаос, оскільки найближчими днями в ній пройдуть страйки працівників. Очікується, що вони суттєво вплинуть на роботу транспорту.

авіарейси діти подорож поради літаки
Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації