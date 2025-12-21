Яку річ взяти в літак, щоб малюку було комфортно — поради стюардеси

Стюардеса назвала річ, яка необхідна кожному малюку в літаку
Політ з дітьми може бути справжнім кошмаром — потрібно зібрати купу речей, вчасно прибути в аеропорт та розважати їх у літаку. Досвідчена стюардеса Бріттні Томпсон порадила одну річ, може допомогти зробити подорож більш спокійною.
Яку річ варто брати в літак із дітьми
Бортпровідниця порадила батькам брати з собою в літак дитяче автокрісло.
"Мій син почувається найкомфортніше, коли йому знайоме оточенням, тому він воліє, щоб ми брали його автокрісло в літак", — розповіла вона.
Федеральне управління цивільної авіації підкріпляє слова стюардеси щодо необхідності автокрісла в літаку.
"Найбезпечніше місце для вашої дитини віком до двох років в літаку — це спеціально обладнані крісла, а не ваші коліна", — йдеться на сайті відомства.
Справа в тому, що ваші руки не здатні надійно утримати дитину на колінах, особливо під час несподіваної турбулентності в літаку.
Більшість авіакомпаній мають власні правила щодо перевезення автокрісел. Зокрема, Ryanair дозволяє перевозити тільки автокрісла, встановлені обличчям у напрямку руху.
"Ви можете взяти на борт автокрісло для немовляти або дитини, якщо воно дозволено для перевезення літаком", — йдеться в правилах лоукостера.
