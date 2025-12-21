Яку річ взяти в літак, щоб малюку було комфортно — поради стюардеси

Маленька дівчинка в аеропорту. Фото: Freepik

Політ з дітьми може бути справжнім кошмаром — потрібно зібрати купу речей, вчасно прибути в аеропорт та розважати їх у літаку. Досвідчена стюардеса Бріттні Томпсон порадила одну річ, може допомогти зробити подорож більш спокійною.

Про це пише Daily Mail.

Яку річ варто брати в літак із дітьми

Бортпровідниця порадила батькам брати з собою в літак дитяче автокрісло.

"Мій син почувається найкомфортніше, коли йому знайоме оточенням, тому він воліє, щоб ми брали його автокрісло в літак", — розповіла вона.

Федеральне управління цивільної авіації підкріпляє слова стюардеси щодо необхідності автокрісла в літаку.

"Найбезпечніше місце для вашої дитини віком до двох років в літаку — це спеціально обладнані крісла, а не ваші коліна", — йдеться на сайті відомства.

Справа в тому, що ваші руки не здатні надійно утримати дитину на колінах, особливо під час несподіваної турбулентності в літаку.

Більшість авіакомпаній мають власні правила щодо перевезення автокрісел. Зокрема, Ryanair дозволяє перевозити тільки автокрісла, встановлені обличчям у напрямку руху.

"Ви можете взяти на борт автокрісло для немовляти або дитини, якщо воно дозволено для перевезення літаком", — йдеться в правилах лоукостера.

