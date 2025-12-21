Видео
Стюардесса назвала вещь, которая необходима малышу в самолете

Стюардесса назвала вещь, которая необходима малышу в самолете

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 15:15
Какую вещь взять в самолет, чтобы малышу было комфортно — советы стюардессы
Маленькая девочка в аэропорту. Фото: Freepik

Полет с детьми может быть настоящим кошмаром — нужно собрать кучу вещей, вовремя прибыть в аэропорт и развлекать их в самолете. Опытная стюардесса Бриттни Томпсон посоветовала одну вещь, может помочь сделать путешествие более спокойным.

Об этом пишет Daily Mail.

Какую вещь стоит брать в самолет с детьми

Бортпроводница посоветовала родителям брать с собой в самолет детское автокресло.

"Мой сын чувствует себя комфортнее всего, когда ему знакомо окружение, поэтому он предпочитает, чтобы мы брали его автокресло в самолет", — рассказала она.

Федеральное управление гражданской авиации подкрепляет слова стюардессы о необходимости автокресла в самолете.

"Самое безопасное место для вашего ребенка в возрасте до двух лет в самолете — это специально оборудованные кресла, а не ваши колени", — говорится на сайте ведомства.

Дело в том, что ваши руки не способны надежно удержать ребенка на коленях, особенно во время неожиданной турбулентности в самолете.

Большинство авиакомпаний имеют собственные правила по перевозке автокресел. В частности, Ryanair позволяет перевозить только автокресла, установленные лицом по направлению движения.

"Вы можете взять на борт автокресло для младенца или ребенка, если оно разрешено для перевозки самолетом", — говорится в правилах лоукостера.

Ранее мы рассказывали, что в аэропортах Испании усилили меры безопасности для борьбы с бездомными в терминалах. В частности, было введено новое правило, которое повлияет на туристов.

Также мы писали, что в аэропортах Португалии ожидается транспортный хаос, поскольку в ближайшие дни в ней пройдут забастовки работников. Ожидается, что они существенно повлияют на работу транспорта.

