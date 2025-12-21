Какую вещь взять в самолет, чтобы малышу было комфортно — советы стюардессы

Стюардесса назвала вещь, которая необходима малышу в самолете
Полет с детьми может быть настоящим кошмаром — нужно собрать кучу вещей, вовремя прибыть в аэропорт и развлекать их в самолете. Опытная стюардесса Бриттни Томпсон посоветовала одну вещь, может помочь сделать путешествие более спокойным.
Об этом пишет Daily Mail.
Какую вещь стоит брать в самолет с детьми
Бортпроводница посоветовала родителям брать с собой в самолет детское автокресло.
"Мой сын чувствует себя комфортнее всего, когда ему знакомо окружение, поэтому он предпочитает, чтобы мы брали его автокресло в самолет", — рассказала она.
Федеральное управление гражданской авиации подкрепляет слова стюардессы о необходимости автокресла в самолете.
"Самое безопасное место для вашего ребенка в возрасте до двух лет в самолете — это специально оборудованные кресла, а не ваши колени", — говорится на сайте ведомства.
Дело в том, что ваши руки не способны надежно удержать ребенка на коленях, особенно во время неожиданной турбулентности в самолете.
Большинство авиакомпаний имеют собственные правила по перевозке автокресел. В частности, Ryanair позволяет перевозить только автокресла, установленные лицом по направлению движения.
"Вы можете взять на борт автокресло для младенца или ребенка, если оно разрешено для перевозки самолетом", — говорится в правилах лоукостера.
