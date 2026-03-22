Стартап GoVolta запустив поїзд Амстердам — Берлін від 10 євро

Потяг нідерландського стартапу GoVolta. Фото: GoVolta

Нідерландський стартап GoVolta відправив з Амстердама до Берліна перший пасажирський потяг. Склад має одинадцять вагонів з 820 сидячими місцями та окремий вагон-ресторан. Потяг, що розганяється до 160 км/год, стане головним конкурентом для більш великих перевізників.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Euronews.

Між двома столицями за сім годин

У дебютному рейсі їхало понад шістсот пасажирів.

У вагонах передбачено два класи обслуговування. Найдешевший квиток коштує 10 євро. Шлях між Амстердамом і Берліном займає приблизно сім годин.

Велика конкуренція та дешеві квитки

У цьому напрямку GoVolta змагатиметься з Deutsche Bahn та Nederlandse Spoorwegen, які пропонують проїзд на високошвидкісних потягах ICE. Ці поїзди долають ту саму дистанцію за шість годин, але ціна квитка залишається набагато вищою.

Також найближчими днями компанія GoVolta запускає сполучення між Амстердамом і Гамбургом. Обидві лінії курсуватимуть три рази на тиждень, а з літа 2026 року рейси виходитимуть кожен день. Квитки надійшли у продаж у грудні 2025 року.

У середині грудня 2026 року компанія планує старт бюджетного сполучення між Амстердамом і Парижем через Гент у Бельгії.

Середня ціна квитка в обидва боки становитиме приблизно 50 євро.

Що ще варто знати українцям про залізницю в Європі

Раніше ми розповідали, що між Швецію з Норвегією залізничний перевізник Snälltåget запустить новий потяг. Маршрут пролягатиме вздовж західного узбережжя Швеції та зупинятиметься у 7 містах. Ціни на квитки стартують від 14 євро.

Ще ми писали, що Румунія готується запустити масштабний проєкт. Найближчим часом в країні буде побудовано майже 800 км високошвидкісної залізниці зі швидкістю потягів до 250 км/год. Маршрут пролягатиме через усю країну — від Чорного моря до кордону з Угорщиною.

Також ми повідомляли, що завдяки проїзному квитку Deutschland-Ticket за 63 євро туристи можуть мандрувати не лише Німеччиною.

Справа в тому, що він поширюється на регіональні потяги, шлях яких іноді виходить за межі країни. Сплативши певну суму раз на місяць, ви маєте можливість без переплат відвідати Австрію, Нідерланди та інші європейські країни.

Також ми показували, який вигляд матимуть оновлені поїзди Talgo залізничного перевізника Leo Express, які вже у першій половині 2026 року почнуть курсувати Чехією та Словаччиною.

Головна особливість цих поїздів — в їх швидкості до 200 км/год, що суттєво скоротить час у дорозі між містами.