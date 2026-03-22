Стартап GoVolta запустил поезд Амстердам — Берлин от 10 евро

Поезд нидерландского стартапа GoVolta. Фото: GoVolta

Нидерландский стартап GoVolta отправил из Амстердама в Берлин первый пассажирский поезд. Состав имеет одиннадцать вагонов с 820 сидячими местами и отдельный вагон-ресторан. Поезд, разгоняющийся до 160 км/ч, станет главным конкурентом для более крупных перевозчиков.

Между двумя столицами за семь часов

В дебютном рейсе ехало более шестисот пассажиров.

В вагонах предусмотрено два класса обслуживания. Самый дешевый билет стоит 10 евро. Путь между Амстердамом и Берлином занимает примерно семь часов.

Большая конкуренция и дешевые билеты

В этом направлении GoVolta будет соревноваться с Deutsche Bahn и Nederlandse Spoorwegen, которые предлагают проезд на высокоскоростных поездах ICE. Эти поезда преодолевают ту же дистанцию за шесть часов, но цена билета остается гораздо выше.

Также в ближайшие дни компания GoVolta запускает сообщение между Амстердамом и Гамбургом. Обе линии будут курсировать три раза в неделю, а с лета 2026 года рейсы будут выходить каждый день. Билеты поступили в продажу в декабре 2025 года.

В середине декабря 2026 года компания планирует старт бюджетного сообщения между Амстердамом и Парижем через Гент в Бельгии.

Средняя цена билета в обе стороны составит примерно 50 евро.

Ранее мы рассказывали, что между Швецией с Норвегией железнодорожный перевозчик Snälltåget запустит новый поезд. Маршрут будет пролегать вдоль западного побережья Швеции и будет останавливаться в 7 городах. Цены на билеты стартуют от 14 евро.

Еще мы писали, что Румыния готовится запустить масштабный проект. В ближайшее время в стране будет построено почти 800 км высокоскоростной железной дороги со скоростью поездов до 250 км/ч. Маршрут будет пролегать через всю страну — от Черного моря до границы с Венгрией.

Также мы сообщали, что благодаря проездному билету Deutschland-Ticket за 63 евро туристы могут путешествовать не только по Германии.

Дело в том, что он распространяется на региональные поезда, путь которых иногда выходит за пределы страны. Оплатив определенную сумму раз в месяц, вы имеете возможность без переплат посетить Австрию, Нидерланды и другие европейские страны.

Также мы показывали, как будут выглядеть обновленные поезда Talgo железнодорожного перевозчика Leo Express, которые уже в первой половине 2026 года начнут курсировать по Чехии и Словакии.

Главная особенность этих поездов — в их скорости до 200 км/ч, что существенно сократит время в пути между городами.