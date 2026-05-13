УЗ пояснила, чому не може замінити старі вагони у електричках

Старий приміський поїзд УЗ. Фото: Факти ICTV, скріншот. Колаж: Новини.LIVE

Одна з пасажирок показала в мережі старий вагон електрички Укрзалізниці та поскаржилася на умови поїздки. УЗ відреагувала на критику і заявила, що оновлення електричок зараз ускладнюють великі збитки, наслідки війни та проблеми з ремонтною базою. Водночас сам пост зібрав десятки коментарів, де українці сперечалися про стан вагонів і роботу залізниці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис у соцмережі Threads.

Проблема не лише у вагонах

На критику відреагували представники Укрзалізниці та люди у коментарях. Зокрема, користувачі писали, що залізниця зараз є максимально збитковою компанією, особливо під час війни. Інші нагадали про пошкоджені обстрілами ремонтні цехи та низькі зарплати працівників.

"Важко чекати на "європейський сервіс" від залізниці, коли її працівники отримують копійки за таку важку працю в таких іржавих вагонах", — написали у коментарях.

Чому бракує грошей на ремонт

У відповідь представник залізниці зазначив, що модернізація приміських поїздів можлива лише тоді, коли є діалог та підтримка з боку місцевої влади, бо саме компенсації за перевезення пільговиків і дають можливість ремонтувати та оновлювати рухомий склад.

Модернізувати електрички складно через відсутність коштів. Фото: скріншот Threads

"Якщо цих коштів немає, то немає і ресурсу на модернізацію. Це як у житті: коли людина не має грошей, вона нічого не купить, а коли заробить, може оновити та покращити щось для себе. Так само і з приміськими перевезеннями, але на відміну від людей, вони не заробляють, тому що 80% пасажирів є пільговиками", — зауважили в УЗ.

Також представник Укрзалізниці додав, що в регіонах ситуація різна: десь місцева влада компенсує 90% за проїзд пільговиків, а хтось лише 10%.

Окремо користувачі обговорювали можливість купівлі старих приміських поїздів у Європі. Один із коментаторів навів приклад Чехії, де нещодавно вивели з експлуатації старі дизель-поїзди, які, за його словами, мають значно кращий вигляд, ніж українські електрички.

Раніше Новини.LIVE розповідали, за що можна отримати штраф у потягах Укрзалізниці. Зокрема, за безквитковий проїзд мандрівника оштрафують на суму, що вдесятеро перевищує вартість квитка. Також у вагонах не можна палити та викидати сміття у вікно.

Також Новини.LIVE повідомляли, чи пустять у поїзд Укрзалізниці з квитком з іншого міста. Виявилось, що пасажири можуть сісти на проміжній станції, навіть якщо квиток оформлений із початкової. Місця залишаються закріпленими за пасажиром на весь рейс, і провідник не може відмовити пасажиру в посадці на будь-якій станції на маршруті.