Головна Транспорт Пасажир поскаржився на проблему з розетками у вагоні: що відповіли в УЗ

Дата публікації: 13 травня 2026 12:45
Подорож з Укрзалізницею: чому не у всіх вагонах працюють розетки
Пасажир поскаржився на проблему в потягах УЗ. Фото: УЗ, скриншот. Колаж: Новини.LIVE

Українці часто мандрують потягами Укрзалізниці — це доступно та комфортніше за інші види транспорту. Проте на рейсах курсують не лише оновлений рухомий склад, а й нові потяги. Крім того, окупанти продовжують постійно бити по українській залізниці та нищити дороговартісні вагони.

В УЗ у соцмережі Threads пояснили, чому далеко не у всіх вагонах працюють розетки та можна підзарядити телефон, передає Новини.LIVE.

Чому не у всіх потягах УЗ працюють розетки

Один з пасажирів поскаржився на непрацюючі розетки у вагоні. Він намагався підзарядити телефон і провідниця порадила йому це зробити прямо біля входу до туалету.

"Серйозно? Тримати телефон в руці і заряджати біля туалету?", — обурено додав він.

В Укрзалізниці пояснили, що така ситуація з розетками не рідкість саме у вагонах застарілого зразка — у них використовується старий тип електропроводки.

Перевізник додав, що під час будівництва вагона проводка не була розрахована на одночасне підключення великої кількості потужних пристроїв.

В компанії підкреслили, що поїздка у такому вагоні пасажирам обходиться в рази дешевше. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи планує Укрзалізниця найближчим часом підвищувати ціни на поїздки. В компанії пояснили, що такий крок не вирішить проблему дефіциту місць. Річ у тім, що піковий період попит все одно значно перевищує кількість доступних вагонів.

Також Новини.LIVE писали, що пасажири УЗ скаржаться на укуси клопів. У однієї з мандрівниць виникла сильна алергічна реакція, набряки та везикули. Перевізник запевнив, що всі вагони планово прибираються та проходять санітарну обробку.

Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Анна Куделюк
