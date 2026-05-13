Подорож з Укрзалізницею: чому не у всіх вагонах працюють розетки

Пасажир поскаржився на проблему в потягах УЗ.

Українці часто мандрують потягами Укрзалізниці — це доступно та комфортніше за інші види транспорту. Проте на рейсах курсують не лише оновлений рухомий склад, а й нові потяги. Крім того, окупанти продовжують постійно бити по українській залізниці та нищити дороговартісні вагони.

В УЗ у соцмережі Threads пояснили, чому далеко не у всіх вагонах працюють розетки та можна підзарядити телефон, передає Новини.LIVE.

Чому не у всіх потягах УЗ працюють розетки

Один з пасажирів поскаржився на непрацюючі розетки у вагоні. Він намагався підзарядити телефон і провідниця порадила йому це зробити прямо біля входу до туалету.

"Серйозно? Тримати телефон в руці і заряджати біля туалету?", — обурено додав він.

В Укрзалізниці пояснили, що така ситуація з розетками не рідкість саме у вагонах застарілого зразка — у них використовується старий тип електропроводки.

Перевізник додав, що під час будівництва вагона проводка не була розрахована на одночасне підключення великої кількості потужних пристроїв.

В компанії підкреслили, що поїздка у такому вагоні пасажирам обходиться в рази дешевше.

