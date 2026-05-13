УЗ объяснила, почему не может заменить старые вагоны в электричках

Старый пригородный поезд УЗ.

Одна из пассажирок показала в сети старый вагон электрички Укрзализныци и пожаловалась на условия поездки. УЗ отреагировала на критику и заявила, что обновление электричек сейчас затрудняют большие убытки, последствия войны и проблемы с ремонтной базой. В то же время сам пост собрал десятки комментариев, где украинцы спорили о состоянии вагонов и работе железной дороги.

Проблема не только в вагонах

На критику отреагировали представители Укрзализныци и люди в комментариях. В частности, пользователи писали, что железная дорога сейчас является максимально убыточной компанией, особенно во время войны. Другие напомнили о поврежденных обстрелами ремонтных цехах и низких зарплатах работников.

"Трудно ждать "европейский сервис" от железной дороги, когда ее работники получают копейки за такой тяжелый труд в таких ржавых вагонах", — написали в комментариях.

Почему не хватает денег на ремонт

В ответ представитель железной дороги отметил, что модернизация пригородных поездов возможна только тогда, когда есть диалог и поддержка со стороны местных властей, потому что именно компенсации за перевозку льготников и дают возможность ремонтировать и обновлять подвижной состав.

Модернизировать электрички сложно из-за отсутствия средств.

"Если этих средств нет, то нет и ресурса на модернизацию. Это как в жизни: когда человек не имеет денег, он ничего не купит, а когда заработает, может обновить и улучшить что-то для себя. То же самое и с пригородными перевозками, но в отличие от людей, они не зарабатывают, потому что 80% пассажиров являются льготниками", — отметили в УЗ.

Также представитель Укрзализныци добавил, что в регионах ситуация разная: где-то местные власти компенсируют 90% за проезд льготников, а кто-то только 10%.

Отдельно пользователи обсуждали возможность покупки старых пригородных поездов в Европе. Один из комментаторов привел пример Чехии, где недавно вывели из эксплуатации старые дизель-поезда, которые, по его словам, выглядят значительно лучше, чем украинские электрички.

