Старые вагоны электричек: УЗ объяснила, почему их сложно заменить

Старые вагоны электричек: УЗ объяснила, почему их сложно заменить

Дата публикации 13 мая 2026 15:45
УЗ объяснила, почему не может заменить старые вагоны в электричках
Старый пригородный поезд УЗ. Фото: Факты ICTV, скріншот. Коллаж: Новини.LIVE

Одна из пассажирок показала в сети старый вагон электрички Укрзализныци и пожаловалась на условия поездки. УЗ отреагировала на критику и заявила, что обновление электричек сейчас затрудняют большие убытки, последствия войны и проблемы с ремонтной базой. В то же время сам пост собрал десятки комментариев, где украинцы спорили о состоянии вагонов и работе железной дороги.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение в соцсети Threads.

Проблема не только в вагонах

На критику отреагировали представители Укрзализныци и люди в комментариях. В частности, пользователи писали, что железная дорога сейчас является максимально убыточной компанией, особенно во время войны. Другие напомнили о поврежденных обстрелами ремонтных цехах и низких зарплатах работников.

"Трудно ждать "европейский сервис" от железной дороги, когда ее работники получают копейки за такой тяжелый труд в таких ржавых вагонах", — написали в комментариях.

Почему не хватает денег на ремонт

В ответ представитель железной дороги отметил, что модернизация пригородных поездов возможна только тогда, когда есть диалог и поддержка со стороны местных властей, потому что именно компенсации за перевозку льготников и дают возможность ремонтировать и обновлять подвижной состав.

Модернизировать электрички сложно из-за отсутствия средств. Фото: скриншот Threads

"Если этих средств нет, то нет и ресурса на модернизацию. Это как в жизни: когда человек не имеет денег, он ничего не купит, а когда заработает, может обновить и улучшить что-то для себя. То же самое и с пригородными перевозками, но в отличие от людей, они не зарабатывают, потому что 80% пассажиров являются льготниками", — отметили в УЗ.

Также представитель Укрзализныци добавил, что в регионах ситуация разная: где-то местные власти компенсируют 90% за проезд льготников, а кто-то только 10%.

Отдельно пользователи обсуждали возможность покупки старых пригородных поездов в Европе. Один из комментаторов привел пример Чехии, где недавно вывели из эксплуатации старые дизель-поезда, которые, по его словам, выглядят значительно лучше, чем украинские электрички.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, за что можно получить штраф в поездах Укрзализныци. В частности, за безбилетный проезд путешественника оштрафуют на сумму, в десять раз превышающую стоимость билета. Также в вагонах нельзя курить и выбрасывать мусор в окно.Также в вагонах нельзя курить и выбрасывать мусор в окно.

Также Новини.LIVE сообщали, пустят ли в поезд Укрзализныци с билетом из другого города. Оказалось, что пассажиры могут сесть на промежуточной станции, даже если билет оформлен с начальной. Места остаются закрепленными за пассажиром на весь рейс, и проводник не может отказать пассажиру в посадке на любой станции на маршруте.

Александр Шорохов - Редактор
Александр Шорохов
