В Києві на станції метро "Теремки" впала стеля — як ходять поїзди

У Києві на станції метро "Теремки" ввечері 15 лютого обвалилася частина стелі в одному з виходів. Попри інцидент, поїзди синьою гілкою курсують у звичайному режимі.

Що трапилося на станції

Близько 22:30 на одному з виходів станції зафіксували локальне пошкодження елементів підвісної стелі. За офіційною інформацією, ніхто не постраждав.

У метрополітені пояснюють, що конструкції раніше вже зазнавали пошкоджень під час обстрілів. Частина дефектів була прихованою і не проявлялася під час звичайних оглядів.

Як зараз рухаються поїзди по синій гілці

Станція "Теремки" працює у звичайному режимі та приймає пасажирів, поїзди курсують без змін у графіку. Оболонсько-Теремківська лінія функціонує у звичному режимі.

Фахівці продовжують обстеження підвісної стелі та підземного переходу, щоб виключити додаткові ризики.

Де найчастіше трапляються інциденти в метро

Метро вважається одним із найбезпечніших видів транспорту у світі. Але навіть там трапляються інциденти, що в першу чергу пов’язані з платформами та дверима вагонів.

Найуразливіше місце в будь-якому метрополітені світу — край платформи. При поспіху, натовпі чи спробі вскочити у вагон в останню секунду, людина може втратити рівновагу. Особливо ризиковано це в години пік, коли пасажири буквально притискають один одного до краю.

Ще одна зона ризику — двері вагона. Вони обладнані датчиками, які мають реагувати на перешкоди, але техніка не завжди спрацьовує ідеально. Якщо двері зачиняються, затиснувши одяг, сумку чи руку, людина може отримати травму або навіть бути протягнутою кілька метрів уздовж платформи.

