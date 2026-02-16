Відео
Головна Транспорт На станції метро "Теремки" впала стеля — як курсують поїзди

На станції метро "Теремки" впала стеля — як курсують поїзди

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 12:15
В Києві на станції метро "Теремки" впала стеля — як ходять поїзди
Вагони метро. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Києві на станції метро "Теремки" ввечері 15 лютого обвалилася частина стелі в одному з виходів. Попри інцидент, поїзди синьою гілкою курсують у звичайному режимі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на КМДА.

Читайте також:

Що трапилося на станції

Близько 22:30 на одному з виходів станції зафіксували локальне пошкодження елементів підвісної стелі. За офіційною інформацією, ніхто не постраждав.

У метрополітені пояснюють, що конструкції раніше вже зазнавали пошкоджень під час обстрілів. Частина дефектів була прихованою і не проявлялася під час звичайних оглядів. 

Як зараз рухаються поїзди по синій гілці

Станція "Теремки" працює у звичайному режимі та приймає пасажирів, поїзди курсують без змін у графіку. Оболонсько-Теремківська лінія функціонує у звичному режимі.

Фахівці продовжують обстеження підвісної стелі та підземного переходу, щоб виключити додаткові ризики.

Де найчастіше трапляються інциденти в метро

Метро вважається одним із найбезпечніших видів транспорту у світі. Але навіть там трапляються інциденти, що в першу чергу пов’язані з платформами та дверима вагонів.

Найуразливіше місце в будь-якому метрополітені світу — край платформи. При поспіху, натовпі чи спробі вскочити у вагон в останню секунду, людина може втратити рівновагу. Особливо ризиковано це в години пік, коли пасажири буквально притискають один одного до краю.

Ще одна зона ризику — двері вагона. Вони обладнані датчиками, які мають реагувати на перешкоди, але техніка не завжди спрацьовує ідеально. Якщо двері зачиняються, затиснувши одяг, сумку чи руку, людина може отримати травму або навіть бути протягнутою кілька метрів уздовж платформи.

Раніше ми повідомляли про найгірші місця в вагонах метро, куди не варто сідати. В потягах столичного метрополітену є місця, які найменше продуваються під час руху — обравши їх, ви не будете ризикувати захворіти, дістаючись до роботи.

Також ми писали, що Київський метрополітен планує збільшити кількість місць для людей, які ховаються на станціях під час повітряних тривог. Для цього закуплять 4 460 розкладних стільців.

Київ метро обстріли метрополітен станції метро
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов
