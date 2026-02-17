Розбудова метро в Дніпрі — чому не добудували "Парус-1" та "Парус-2"

Метрополитен Днепра. Фото: Днепровская ОГА

Днепровский метрополитен является самым маленьким среди трех в Украине — он насчитывает всего 6 станций, которые расположены на линии протяженностью 7,8 километра. Город является миллионником и в развитие его инфраструктуры закладывалось строительство метро, однако работы оказались замороженными на неопределенный срок.

Что известно о метро в Днепре

Метро в Днепре было открыто 29 декабря 1995 года. Центрально-Заводская линия объединила 6 станций:

"Покровская";

"Проспект Свободы";

"Заводская";

"Металлургов";

"Метростроителей";

"Вокзальная".

Почему метро в Днепре не развивают

В январе 2008 года Днепровский областной совет выделил первый миллион гривен на строительство новых станций метро в густонаселенных районах города "Парус-1" и "Парус-2". Тогда запланированная стоимость работ составляла примерно 360 млн гривен.

Однако для строительства "Парус-2" нужно было отселить 50 частных домов и компенсировать этим людям жилье. Вопрос "повис в воздухе".

В 2011 году Днепровский метрополитен стал коммунальной собственностью города, а также Украина на около 300 млн евро подписала кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития.

Станции строила турецкая компания Limak, однако после начала полномасштабного вторжения России застройщик забрал работников, документацию и прекратил работы.

