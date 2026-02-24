Відео
Скільки насправді отримують машиністи метрополітену  у Дніпрі

Скільки насправді отримують машиністи метрополітену  у Дніпрі

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 07:32
Зарплата машиністів у Дніпрі — сума у лютому 2025 року
Фото: Дніпровський метрополітен, ЦТС. Колаж: Новини.LIVE

Дніпро важко уявити без метрополітену, який щодня доставляє пасажирів по місту без заторів та ховає у своїх стінах від небезпеки під час масованих ударів Росії. Щодня його роботу забезпечують десятки працьовитих фахівців.

Скільки в середньому заробляють машиністи повідомили в КП "Дніпровський метрополітен" відповідь на запит Новини.LIVE.

Читайте також:

Які зарплати пропонують працівникам метро в Дніпрі

Нині в дніпровському метрополітені працює 21 машиніст електропоїзда та 2 машиніста-інструктора. Станом на 23.02.20 КП "Дніпровський метрополітен" шукає ще 5 машиністів.

У компанії повідомили, що середня заробітна плата машиніста електропоїзда у лютому складає 30 735 грн.

Зарплата машиніста складається з: 

  • окладу;
  • надбавок (за класність та вислугу років, матеріального стимулювання);
  • доплат (за роботу у важких і шкідливих умовах праці, за роботу в нічний час , за зміну, поділену на частини, працівникам, що мають почесне звання "Ветеран праці Дніпровського метрополітену", нагороджені почесними грамотами Кабінету Міністрів або Верховної Ради).

В Дніпропетовському метрополітені попередили усіх охочих зайняти посаду машиніста, що окремі виплати або надбавки в умовах воєнного стану не передбачені. 

Раніше ми розповідали, чим саме унікальний Дніпровський метрополітен. Він є найкоротшим в Україні — нараховує всього 6 станції, які розташовані на лінії, протяжність якої складає 7,8 кілометра. Метро будувалося для того, щоб з'єднати промислові райони Дніпра та забезпечити швидку доставку робітників до великих промислових підприємств.

Також ми писали, що на станції метро "Золоті ворота" у Києві з'явилася інтерактивна інсталяція "Мапа Мрій: Україна". На ній кожен охочий синьо-жовтими наліпками може залишити позначку про рідне місто чи село та поділитися особистою історією, пов'язаною з цим місцем.

Анна Куделюк - редактор
Автор:
Анна Куделюк
