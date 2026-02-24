Зарплата машиністів у Дніпрі — сума у лютому 2025 року

Фото: Дніпровський метрополітен, ЦТС. Колаж: Новини.LIVE

Дніпро важко уявити без метрополітену, який щодня доставляє пасажирів по місту без заторів та ховає у своїх стінах від небезпеки під час масованих ударів Росії. Щодня його роботу забезпечують десятки працьовитих фахівців.

Скільки в середньому заробляють машиністи повідомили в КП "Дніпровський метрополітен" відповідь на запит Новини.LIVE.

Які зарплати пропонують працівникам метро в Дніпрі

Нині в дніпровському метрополітені працює 21 машиніст електропоїзда та 2 машиніста-інструктора. Станом на 23.02.20 КП "Дніпровський метрополітен" шукає ще 5 машиністів.

У компанії повідомили, що середня заробітна плата машиніста електропоїзда у лютому складає 30 735 грн.

Зарплата машиніста складається з:

окладу;

надбавок (за класність та вислугу років, матеріального стимулювання);

доплат (за роботу у важких і шкідливих умовах праці, за роботу в нічний час , за зміну, поділену на частини, працівникам, що мають почесне звання "Ветеран праці Дніпровського метрополітену", нагороджені почесними грамотами Кабінету Міністрів або Верховної Ради).

В Дніпропетовському метрополітені попередили усіх охочих зайняти посаду машиніста, що окремі виплати або надбавки в умовах воєнного стану не передбачені.

