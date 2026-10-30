Метро в Києві: чим унікальна станція метро "Чернігівська"

Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Щодня столичний метрополітен доставляє тисячі пасажирів. Крім того, сотні людей ховаються у підземці під час атак Росії. Проте мало хто здогадується, як зводились станції та які назви вони мали раніше.

Про це розповідає "ТиКиїв" в TikTok, передає Новини.LIVE.

Реклама

Чим унікальна станція метро "Чернігівська" в Київ

Станція метро "Чернігівська" є 11-ою, розташована на Святошинсько-Броварській лінії на перехресті Броварського проспекту з вулицею Гната Хоткевича, під шляхопроводом.

Її відкрили 4 листопада 1968 року. Після відкриття станція мала назву "Комсомольська", проте після незалежності України її було перейменовано. Виходи станції розташовані саме в той бік від Києва, де прямує траса до Чернігова.

Станція "Чернігівська" є наземною, а її архітектура проста та функціональна. У її стилістиці переважає чорний граніт та білі мармурові колони.

Читайте також:

Коли станцію відкрили, вона була кінцевою на червоній лінії, тому мала другу платформу, щоб швидше висаджувати пасажирів у годинний пік.

21 листопада 1974 року через високий пасажиропотік на станції для висадки пасажирів була відкрита додаткова бічна платформа, яка використовувалася до відкриття дільниці у напрямку станції "Лісова".

Раніше Новини.LIVE писали, чому червона гілка метро не працює під час жовтого рівня загрози. На відкритій ділянці поїзд у разі небезпеки може опинитися посеред відкритого простору, а евакуацію пасажирів ускладнює контактне обладнання під високою напругою. Між правим та лівим берегом продовжує курсувати громадський наземний транспорт.

Також Новини.LIVE писали, скільки людей можуть вмістити станції метро Києва. Зокрема, "Арсенальна", "Печерська" та "Золоті ворота" можуть вмістити орієнтовно 1 500-2 000 осіб. Проте варто зауважити, що підрахунки є орієнтовними, адже в КМДА не надавали відповідної інформації.