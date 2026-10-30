Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Транспорт Станція метро в Києві, яка назавжди зникла із карт та схем

Станція метро в Києві, яка назавжди зникла із карт та схем

Ua ru
30 жовтня 2026 07:32
Метро в Києві: чим унікальна станція метро "Чернігівська"
Метро в Києві. Фото: Новини.LIVE

Щодня столичний метрополітен доставляє тисячі пасажирів. Крім того, сотні людей ховаються у підземці під час атак Росії. Проте мало хто здогадується, як зводились станції та які назви вони мали раніше.

Про це розповідає "ТиКиїв" в TikTok, передає Новини.LIVE

Реклама

Чим унікальна станція метро "Чернігівська" в Київ

Станція метро "Чернігівська" є 11-ою, розташована на Святошинсько-Броварській лінії на перехресті Броварського проспекту з вулицею Гната Хоткевича, під шляхопроводом.

 Її відкрили 4 листопада 1968 року. Після відкриття станція мала назву "Комсомольська", проте після незалежності України її було перейменовано. Виходи станції розташовані саме в той бік від Києва, де прямує траса до Чернігова.

Станція "Чернігівська" є наземною, а її архітектура проста та функціональна. У її стилістиці переважає чорний граніт та білі мармурові колони.

Читайте також:

Коли станцію відкрили, вона була кінцевою на червоній лінії, тому мала другу платформу, щоб швидше висаджувати пасажирів у годинний пік. 

21 листопада 1974 року через високий пасажиропотік на станції для висадки пасажирів була відкрита додаткова бічна платформа, яка використовувалася до відкриття дільниці у напрямку станції "Лісова".

Раніше Новини.LIVE писали, чому червона гілка метро не працює під час жовтого рівня загрози. На відкритій ділянці поїзд у разі небезпеки може опинитися посеред відкритого простору, а евакуацію пасажирів ускладнює контактне обладнання під високою напругою. Між правим та лівим берегом продовжує курсувати громадський наземний транспорт.

Також Новини.LIVE писали, скільки людей можуть вмістити станції метро Києва. Зокрема, "Арсенальна", "Печерська" та "Золоті ворота" можуть вмістити орієнтовно 1 500-2 000 осіб. Проте варто зауважити, що підрахунки є орієнтовними, адже в КМДА не надавали відповідної інформації.

Київ метро стиль громадський транспорт станції метро
Анна Куделюк - редактор, оглядач транспортних новин
Автор:
Анна Куделюк

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації