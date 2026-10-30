Метро в Киеве: чем уникальна станция метро «Черниговская»

Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Ежедневно столичный метрополитен перевозит тысячи пассажиров. Кроме того, сотни людей укрываются в метро во время атак России. Однако мало кто догадывается, как строились станции и как они назывались раньше.

Об этом рассказывает "ТиКиев" в TikTok, передает Новини.LIVE.

Реклама

Чем уникальна станция метро «Черниговская» в Киеве

Станция метро «Черниговская» — 11-я по счету, расположена на Святошинско-Броварской линии на пересечении Броварского проспекта с улицей Гната Хоткевича, под путепроводом.

Ее открыли 4 ноября 1968 года. После открытия станция называлась "Комсомольская", однако после обретения Украиной независимости ее переименовали. Выходы станции расположены именно в той части Киева, откуда проходит трасса в Чернигов.

Станция "Черниговская" является наземной, а её архитектура проста и функциональна. В её стилистике преобладают чёрный гранит и белые мраморные колонны.

Читайте также:

Когда станцию открыли, она была конечной на красной линии, поэтому имела вторую платформу, чтобы быстрее высаживать пассажиров в час пик.

21 ноября 1974 года из-за высокого пассажиропотока на станции для высадки пассажиров была открыта дополнительная боковая платформа, которая использовалась до открытия участка в направлении станции "Лесная".

Ранее Новини.LIVE писали, почему красная ветка метро не работает во время желтого уровня угрозы. На открытом участке поезд в случае опасности может оказаться посреди открытого пространства, а эвакуацию пассажиров затрудняет контактное оборудование под высоким напряжением. Между правым и левым берегом продолжает курсировать общественный наземный транспорт.

Также Новини.LIVE писали, сколько людей могут вместить станции киевского метро. В частности, "Арсенальная", "Печерская" и "Золотые ворота" могут вместить ориентировочно 1 500–2 000 человек. Однако стоит отметить, что эти подсчёты являются ориентировочными, поскольку в КГГА не предоставили соответствующей информации.